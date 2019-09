Budeme chtít dokázat, že nálepku outsidera máme neprávem, říká trenér Vítkovic Petr

„Každý řez týmem přináší věci, kterým jste byli svědky. Odešli hráči, kteří tady byli dlouho a to vyvolalo spekulace. Přivedli jsme hráče sice mladší, ale jsou to kluci, které dobře známe. Bylo na nás, abychom vytvořili fungující celek, což se myslím povedlo," uvedl Petr.

Nečekaný byl především konec kapitána Olesze, který nejprve na začátku přípravy složil funkci kapitána, aby na jejím konci oznámil odchod z Vítkovic. Veřejně pak oznámil i své důvody. „Kapitán podle mne zvolil nestandardní cestu a pokud se s ním někdy potkám a budu na to chtít reagovat, tak jedině z očí do očí. Určitě ne přes média," nechtěl Petr komentovat Oleszova vyjádření o vzájemné nedůvěře.

Emoce rozvířil i Svačina

Emoce rozvířil i útočník Vladimír Svačina, jenž poté, co mu nevyšel návrat do Vítkovic, obvinil Petra v diskuzi na sociální síti ze lži. „Otázka je, jak to ve skutečnosti bylo, protože naposledy jsem se s ním viděl při čtvrtfinále s Třincem. Nikdy jsem s Vláďou Svačinou osobně nejednal. Bylo to všechno na úrovni agenta a byl jen jedním z hráčů, který pro nás připadal v úvahu. Ale je to stejné jako v případě Rosti Olesze. Určitě to nebudu řešit přes média," prohlásil Petr.

I on ale cítil, že letošní léto nebylo ideální. „Zazněla spousta polopravd a v uvozovkách zaručených zpráv. Ale mě osobně to nevadí. Nepotřebuju být v roli oblíbence. Klidně si nechám sr.t na hlavu, pokud to bude znamenat, že tenhle tým bude mít klid na práci. Protože tohle přesně potřebujeme," uvedl vítkovický trenér.

Chceme ukázat, že nálepku outsidera máme neprávem

Petr do své čtvrté sezóny v pozici hlavního trenére Vítkovic vyrukuje s velmi mladou sestavou. Věkový průměr kádru je necelých 24 let. „Je to pro nás zajímavější v tom, že jdeme do sezóny z pozice underdogs, že se od nás nic moc nečeká. Věřím, že kluci jsou na tohle dobře připravení a v každém střídání budou chtít dokázat, že mají tuhle nálepku neprávem," řekl 46letý kouč.

„Jsme mladí, ale neměla by to být výmluva. Určitě to nebudeme to brát jako alibi," uvedl Petr, který věří, že Vítkovice o záchranu hrát nebudou. „Tenhle tým v přípravě dokázal, že se dokáže se měřit s kýmkoliv. Těch zápasů, ve kterých bychom byli papírovými favority, moc nebude. Nicméně pokud budeme plnit daná pravidla, tak cíl splníme," zdůraznil.

Cílem je play off

A jakou metu si Vítkovice vytyčily? „Všichni chodíme do práce proto, abychom si užili parádní atmosféru v play off. Chceme se tam dostat jakoukoliv cestou. Znělo by krásně, kdybychom prohlásili, že chceme vyhrát titul, ale já to neřeknu, protože favorité jsou jiní. Nikdo v kabině ale nejde do sezóny s tím, že nechce uspět," prohlásil Petr

Do sezony vstoupí Vítkovice v pátek doma proti Olomouci (17.30 hodin). Scházet jim ale bude útočná opora Ondřej Roman, který si na předsezónním turnaji v maďarském Székesfehérváru natrhl vazy v kotníku.

„Ondra se zranil v tréninku na suchu, proto v Maďarsku neodehrál ani jeden zápas. Detailnější vyšetření po návratu domů prokázala, že se jedná o natržené vazy v kotníku a jeho absence bude několikatýdenní," oznámil Petr.