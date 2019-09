Tipsport extraliga

Hned na úvod vás čeká třaskavá bitva. Jste na ni hodně natěšený?

Je to pro nás opravdu nádherný start. Co víc si přát, než hrát úvodní zápas právě tam. Dorazí určitě plno fanoušků a chceme samozřejmě navázat na úspěšné zápasy z přípravy. Na ledě bude určitě plno emocí, jak to už mezi Plzní a Spartou bývá. Čekám vysoké tempo.

Pražané v létě mocně zbrojili. Co jste říkal na jejich posilování?

Přivedli velice zkušené hráče, kteří posunou tým trošku výš. Myslím, že Sparta bude tentokrát v extralize hodně vysoko.

Ani Plzeň netají vysoké ambice. Co zbývá k tomu, abyste vylepšili bronz z posledních dvou sezon?

Pár střípků, detaily, které rozhodují o tom, jestli budete úspěšní, nebo ne. Když vezmeme semifinále s Třincem, které jsem já osobně pořád ještě nevydýchal, tak jsme v sérii vedli 2:0. I když nemám rád řeči o štěstí, možná i to sehrálo svoji roli...

Novou sezonu jste odstartovali ve velkém stylu, vždyť v Lize mistrů už máte jistý postup do play off. Je to výhoda vzhledem k nabitému extraligovému programu?

V říjnu, kdy máme dva zápasy s Zugem, si můžeme trochu odfrknout. Jsme hrozně rádi, že se nám povedlo tak rychle postoupit, protože Ligu mistrů bereme velmi vážně. Já osobně mám tyhle zápasy moc rád. Je to skvělá soutěž, výborná konfrontace a pro mladé hráče super zkušenost.

Hned několik mladíků občerstvilo plzeňský kádr. Jak se jeví?

Tohle je každoroční záležitost. Nejsme žádný velkoklub, který si může dovolit kupovat velké hráče, takže hodně spoléháme na ty mladší. Letos je pro kluky mnohem větší šance ohřát se v extralize. Jsou to všechno chytří a pracovití kluci, kteří si šance v prvním mužstvu váží.

Vedle sebe máte staronového centra. Jana Kováře nahradil navrátilec z čínského Kunlunu Tomáš Mertl. Je výhoda, že přišel už před začátkem sezony?

Tohle je vždycky plus. Jsem hrozně rád, že se Mertlík vrátil a nemusím si zvykat na jiného centra. Je zkušený a já jenom doufám, že navážeme na předminulou sezonu, kdy nám to šlo spolu skvěle. Za těch pár zápasů v přípravě se to zatím potvrzuje. Samozřejmě asi v sezoně přijde doba, kdy se nebude dařit jednomu či druhému. Věřím ale, že máme natolik zkušené a dobré mužstvo, že to v době nějaké krize vezmou na sebe jiní.

V čem je Mertl jiný než Kovář?

Jsou diametrálně odlišní. Honza je pravák, Tomáš naopak levák. Už to je něco úplně jiného. Mertlík je výborný do obrany a je to jeho doména. Vybojuje spoustu puků, máme rychlé přechody z obranného pásma do útočného, z čehož je pak spousta šancí.

Údernou elitní lajnu navíc doplňuje šikovný Jakub Pour...

Kuba má obrovský potenciál a skrývá v sobě plno gólů. Domnívám se, že tady roste kluk do národního mužstva, protože už dlouho jsem neviděl takhle excelentního mladýho kluka, který má tak dobrý výběr místa na skórování. Má na to čuch, což nemá moc hráčů. Myslím, že bude růst s každým zápasem. Dokázal to už v minulé sezoně, kdy se mnou a Kovym odehrál 22 zápasů a v každém druhém skóroval. Myslím, že je schopný dát přes dvacet gólů za sezonu. Je pracovitý, skromný, naslouchá a rád se učí, což mu pomůže vyrůst ve velkého hráče.

Do obrany přišel důrazný Bohumil Jank. Bude v uvozovkách tím hokejovým hajzlíkem, kterého má třeba Třinec v Davidu Musilovi a který v týmu loni trochu chyběl?

Pro mě je David Musil nejlepším obráncem v lize, skvěle si odvádí svou práci. Ví, co je jeho přednost a dokáže ji využít. Hráče podobného ražení si také přejete mít v týmu. Dostali jsme ho v podobě Bohouše Janka, který bude na ledě určitě tvrdit muziku. Také já jsem od něj v minulé sezoně schytal pár ran. Vím, že to od něj bolí. Stejnou hru od něho budeme vyžadovat i tady.