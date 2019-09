Jágr v Třinci? Měl asi strach, že by musel něco zaplatit, vtipkoval Adamský

Vzpomenete si na sezonu po premiérovém titulu Třince? Dostali jste se jen do předkola, kde jste hned vypadli se Zlínem. Víte, jak zabránit podobnému scénáři?

Vůbec nevím, kde byla příčina, nebo co se tam stalo. Asi bylo něco špatného ve vzduchu. Ale od té doby jsme na špici prakticky pořád, takže opakování nehrozí. Rozhodně nepůjdeme do sezony jako nějací mistři. Nežijeme minulostí. Je tady nový ročník, nová výzva, hurá za titulem!

Takže mistrovská kocovina nehrozí?

Tohle klišé někdo vymyslel a teď se to neustále zmiňuje, ať vyhraje kdokoliv. Navíc já kocovinou netrpím, takže v tomhle mám výhodu. Hráli jsme finále a další rok jsme v něm byli znovu a vyhráli titul. Ty emoce a euforie jsou pro nás největší motivací. Dosáhnout ve sportu na nějakou trofej je velmi vzácné. Můžete hrát 20 let a nic nevyhrát. Já vyhrál titul už dvakrát a jdu do další sezony, jako by to měla být poslední. Roky přibývají, a přestože mám pořád stejně velkou chuť do hokej, cítím, že sezon už moc nebude.

Přijímáte jako obhájce roli největšího favorita extraligy?

Jsme Oceláři a tady jsou ambice vždy nejvyšší. Už když jsem přestupoval v roce 2010 z Plzně, tak se v Třinci mluvilo o titulu a je to stejné před každou sezónou. Nezříkáme se toho, tenhle klub má nejvyšší cíle, možná nejlepší hráče v extralize a ten titul chceme všichni. Na druhou stranu asi nejsme jediní, všech čtrnáct týmů ten titul chce. Ať jsou pasováni na favorita, nebo do role outsidera. Kdo hokej hraje, tak titul chce. A všichni si za tím půjdou.

Povedete místo zdravotně indisponovaného Lukáše Krajíčka tým v roli kapitána. Je tým dobře připraven?

Stoprocentně! Přípravné zápasy i Liga mistrů to ukázaly. Sice jsme dva zápasy prohráli (Lahti 0:1, Minsk 0:2), ale troufnu si říct, že jsme byli jasně lepší. Oba soupeře jsme markantním rozdílem přestříleli a opravdu jsme měli tu kapičku smůly, že jsme nedali ty góly. Doma jsme to prorvali a tu třineckou mašinu nastartovali. Máme chuť se znovu o pohár pro mistra porvat.

Na začátku sezony vám budou scházet tři zkušení borci Martin Růžička, Lukáš Krajíček a Vladimír. Bude to bez nich těžší?

Co si budeme vykládat, Martin je střelec, umí dávat góly a už i nějaké dal. Určitě bude chybět, ale nemůžeme čekat až se uzdraví a brečet, že nám chybí. Martin tu teď není a my ostatní to musíme vzít za něho a počkat až se vrátí. Aby se vrátil do týmu v co nejlepší formě a na co nejlepším umístění. Ani o Lukášovi nemá smysl hovořit, to je zkušenost sama, chybět bude. Roťáka už neberu jako zraněného, už trénuje a počítáme s tím, že co nevidět naskočí.

Znovu budete hrát dvě soutěže. Extraligu, Ligu mistrů a v prosinci pojedete na Spengler Cup. Co řadíte nejvýše?

Jednoznačně extraligu, protože Liga mistrů podle mě nemá takovou úroveň, jako by mít měla. Když se to srovná s fotbalem, tak tam ty peníze nejsou takové, aby to bylo to na klubové úrovni ten top. Majitelé klubů tuhle soutěž dotují, hráči za to taky nic nemají. Někdy, jako teď Vlado Dravecký, který udělal hloupý faul, musejí platit ze svého pokutu (za faul proti Lahti dostal stop na dva zápasy a pokutu 1200 Euro).