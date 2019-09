Pardubice těsně před startem extraligy vytáhly švédské eso

Třiatřicetiletý Harju hrál naposledy za svůj mateřský klub Lulea, ale má i zkušenost z NHL, kde nastupoval za Tampu a jednu sezonu zářil v moskevském Dynamu. „Celé se to seběhlo velmi rychlé. Určitě pak domluvě tohoto angažmá pomohlo i to, že u nás hraje jeho krajan Oscar Eklund, se kterým byl v kontaktu," uvedl generální ředitel klubu Martin Sýkora.

Harju má ve sbírce i dvě bronzové medaile z MS, navíc hned ve dvou sezonách švédské nejvyšší soutěže vstřelil nejvíce vítězných branek. „Jsem moc rád, že přichází dobře vybavený bruslař s kvalitní střelou, který bude díky svým fyzickým parametrům silný nejen na puku, ale i na brankovišti," doplnil Sýkora, který si tak mohl oddechnout, jak se podařilo zacelit trhlinu v kádru způsobenou Lockeho nečekanou rezignací.

„Po několika týdnech přemýšlení jsem se nakonec z rodinných důvodů rozhodl skončit s profesionálním hokejem. Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem musel učinit. Během letní přípravy jsem si uvědomil, že bych nemohl Dynamu pomoci tak, jak jsem to dělal dřív," rozloučil se Locke, jenž byl asi nejvýraznější posilou Dynama před touto sezonou. „I když jeho argumentům rozumím, byla to pro mě překvapivá informace. Počítali jsme s ním na pozici druhého centra i do přesilovek," naznačil Sýkora jakou roli v mužstvu Harju převezme.