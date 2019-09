Divočina na Spartě! Co si chce ten blbec dokazovat? vytočil Pražany plzeňský debutant

Byla to reklama na hokej. Vůbec byste nepoznali, že se nehraje play off, ale jde o teprve první kolo základní části po dlouhé letní pauze. Souboj hokejistů Sparty s Plzní nabídl fanouškům snad úplně všechno - třináct gólů, obraty ve skóre na obou stranách, premiérové využití trenérské výzvy a výhru Pražanů 7:6 v prodloužení. Ale i tři pořádně ostré bitky uprostřed druhé třetiny!

Že je utkání pořádně vyhecované bylo cítit už s koncem první třetiny, kdy na sebe před odchodem do šaten hlasitě pořvávali domácí útočník Andrej Kudrna a hostující kapitán Milan Gulaš.

Proti tomu, co ale nestalo v polovině utkání, šlo jen o slabý čajíček. Ve 30. minutě se totiž ledová plocha změnila na boxerský led poté, co plzeňský Roman Vlach poslal během hry k zemi Jana Piskáčka. Přestože rozhodčí Jeřábek s Hejdukem nevylučovali, sparťané měli pocit, že se pískat mělo.

Matyáš Kantner z Plzně a Miroslav Forman ze Sparty během utkání 1. kola Tipsport extraligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je jedno, jestli v tom byl úmysl, nebo ne. Piskyn není typ hráče, který by jen tak zůstával ležet. Tohle se nedělá. Kdyby Vlach zastavil a omluvil se, dobře. Ale jestli pak chce na ledě jezdit s rameny, že za to nemůže? To je čistě jeho problém. Bude za to bitej," říkal po zápase obránce Sparty Adam Polášek.

Na ledě se utvořily dvě dvojičky, které si vše vysvětlovaly pěstmi. Vlacha se chopil Polášek, v obranném pásmu Sparty se pak do sebe pustili Miroslav Forman s plzeňským Matyášem Kantnerem. Přestože zpočátku měl navrch sparťanský útočník, Kantner následně převzal iniciativu a svému sokovi zasadil několik přesných ran.

„Mám celej ksicht spálenej, ale to k tomu patří. Už dlouho jsem se na nějakou bitku chystal, ale buď jsem měl zlomený palec nebo skoro rozdrcené předloktí. Proto jsem se trošku šetřil. Teď to ale byla taková zkouška a myslím, že párkrát ještě rukavice shodím," usmíval se Forman, jenž bude mít na bitku památku v podobě několika šrámů v obličeji.

Sudí se situaci snažili uklidnit a všem čtyřem „boxerům" uložili tresty na 2+2 minuty, Formanovi ještě za shozené rukavice osobní desetiminutový. Po minutě a půl se ale na ledě začalo jiskřit znovu. A emoce plály.

Mohl za to nesmyslný zákrok teprve devatenáctiletého plzeňského obránce Michala Houdka, který při svém extraligovém debutu přijel v přerušené hře zezadu k Marku Kvapilovi. Ten měl jít na trestnou lavici na dvě minuty za vyseknutí hokejky jednomu z protihráčů, Houdek ho ale krosčekem zezadu poslal k ledu.

Miroslav Forman ze Sparty během utkání 1. kola Tipsport extraligy s Plzní.

Vlastimil Vacek, Právo

Houdek do doby, než Kvapila krosčekoval, odehrál v zápase jen dvacet vteřin. „Vlezl jsem na led a viděl, jak mému spoluhráči vyseknul (Kvapil) hokejku z ruky. Jel jsem ho bránit. Mrzí mě, že (Kvapil) zůstal ležet na ledě. Nemyslím si, že zákrok byl vedený až takovou silou. Nečekal jsem, že až takhle upadne," podivoval se Houdek.

„Doufám, že se na to disciplinárka podívá a dá mu trest, který si zaslouží," kontroval sparťanský kapitán Michal Řepík, který se na výhře svého týmu 7:6 v prodloužení podílel dvěma góly. „Nemám důvod se ke komentáři pana Řepíka vyjadřovat," mávl rukou Houdek.

Houdkův zákrok na Kvapila se rozhodl pomstít Piskáček, který na plzeňského debutanta vyrukoval a k vidění byla už třetí bitka během dvou minut. Piskáček z ní odjel do šatny zkrvavený v obličeji a do utkání už se nevrátil. Stejně jako po Houdkově krosčeku otřesený Kvapil. Oba sparťané po zápase podstoupili lékařská vyšetření včetně magnetické rezonance. O jejich zdravotním stavu klub zatím neinformoval.

V pěstním souboji Miroslav Forman (vlevo) ze Sparty a Matyáš Kantner z Plzně.

Roman Vondrouš, ČTK

„Zákrok na Marka Kvapila byl trošku za hranou. Moc se toho nestalo a nějaký blbec tam přijede a nevím, co si chce dokazovat. Je jeho stupidita, že tam (Kvapila) takhle krosčekuje.

Jestli do sebe musíme naskákat, tak do sebe naskáčeme. To k hokeji patří. Musíme soupeřům ukázat, že jsou na Spartě. Že nehrají s žádnými nazdárky, kteří se z nich pose*ou," rozčiloval se nad Houdkovým krosčekem Polášek.

Hokejisté Sparty oslavují vítězný gól na 7:6 během utkání 1. kola Tipsport extraligy s Plzní.

Vlastimil Vacek, Právo

Hlavní rozhodčí udělili za bitku oběma hráčům trest na 2+2+10 minut za hrubost, Houdek navíc ještě vyfasoval osobní trest na pět minut a do konce utkání. Celkem tak za 20vteřinové působení v zápase obdržel 39 minut.

„Bylo by blbý, kdyby nás doma Plzeň mlátila. Nenecháme se mlátit, nebudeme se bát. Zhostili jsme se toho dobře," těšila Řepíka nejen dvoubodová výhra v prodloužení.