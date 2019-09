Jako by se hrálo finále play off, tvrdil po třaskavé bitvě sparťan Forman

Plzeňský útočník Milan Gulaš střílí gól do sítě Sparty v úvodním utkání nové extraligové sezony.

„Lidi si přišli na svoje. Byly to střelecké hody. Hodně přelévání už od začátku zápasu, bylo to nahoru dolů," vykládal obránce Pražanů Adam Polášek.

„Zdálo se mi, jako by se hrálo finále play off. Tenhle zápas fanoušky musel bavit," přitakal útočník Miroslav Forman, jehož obličej zdobily četné krvavé šrámy. „V zrcadle jsem se už viděl. Říkal jsem našemu mluvčímu, že bych radši na rozhovor nešel, že mám celej ksicht spálenej," usmíval se.

Matyáš Kantner z Plzně a Miroslav Forman ze Sparty během utkání 1. kola Tipsport extraligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Ofenzivní duel hraný ve vysokém tempu nabídl plno zvratů. Sparta zkraje druhé třetiny během 17 vteřin smazala dvougólový deficit. Na tribunách postupně vzplály emoce. Na skandování početného hostujícího kotle: „Bijte Spartu," reagovali příznivci Pražanů mohutným pískotem. V hledišti to vřelo, na ledě jiskřilo, hlavní menu však mělo teprve přijít.

V polovině duelu se do pěstního souboje pustili Polášek s Vlachem a Forman s Kantnerem. Za krosček na Kvapila v přerušené hře pak obdržel trest do konce utkání hostující Michal Houdek.

Musíme ukázat, že na Spartě nehrajou s nazdárkama, který se z nich pos..ou, říká k bitkám Adam Polášek

Sport.cz

„Viděl jsem, že sparťanský hráč vysekl mému spoluhráči hokejku z ruky a já ho šel bránit. Mrzí mě, že to dopadlo až tak, že hráč zůstal ležet na zemi," vykládal obránce Škody. „Tohle bylo trochu za hranou. Tolik se tam toho nestalo, nějakej blbec tam přijede a nevím, co si chce dokazovat, že tam někoho krosčekuje. To je stupidita hráče," zlobil se Polášek.

Jeho tým přesilovku využil a postupně utekl až na skóre 6:3. Přesto se Plzeň nevzdala a dokázala srovnat! Výhru však díky Košťálkovi nakonec v prodloužení přece jen slavili domácí.