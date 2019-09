Mlátit se doma nenecháme, ujišťuje kapitán Sparty a zasadil soupeři dva údery

Hned v úvodní bitvě sezony byl při velké střelecké chuti. Útočník Michal Řepík s kapitánským céčkem na dresu zasadil plzeňským Indiánům dva gólové údery a vydatně se přičinil o to, že hokejisté pražské Sparty v úchvatném extraligovém prologu nakonec brali dva body (7:6 po prodl.).

Plzeňský útočník Milan Gulaš střílí gól do sítě Sparty v úvodním utkání nové extraligové sezony.

Zápas měl snad všechny parametry. K vidění bylo 13 gólů, krásné akce, hity, několik bitek...

Bylo to super, takový play off zápas. Byla tam spousta emocí. Jsme určitě rádi za dva body, akorát škoda, že jsme nezískali všechny tři. Jsme lehce zklamaní. Měli jsme je nalomené, nevím, jestli jsme se pak báli o výsledek. Začali nám sázet jeden gól za druhým a srovnali.

Zažil jste někdy v kariéře na startu sezony takovou bitvu?

Myslím si, že ne. Ale každý teď bude mít plno sil, Plzeň je navíc rozjetá z Ligy mistrů, o to těžší vše bylo. Jak jsem řekl, byl to zápas jako v play off. My jsme drželi za jeden provaz, nezalekli jsme se, což bylo důležité.

Po první třetině jste prohrávali 1:3, pak jste ale rozpoutali kanonádu. Bylo o přestávce v kabině hodně rušno?

Něco jsme si k naší hře řekli. Dali jsme sice vedoucí gól z přesilovky, Plzeň ale pak diktovala tempo hry. Dávali to za naše beky, byli všude první. Nám se vůbec nedařilo.

Ve druhé třetině se na ledě dost jiskřilo. K vidění byla i řada pěstních soubojů...

Ty vyplynuly z těch situací. Ale když už k tomu dojde, nebudeme se nechávat mlátit nebo se bát. Zhostili jsme se toho dobře.

Ukázala se při nich týmovost Sparty?

Řekli jsme si, že když nějaká podobná situace nastane, musíme tam jít všichni do jednoho. Je jedno, kdo to je. Dá se říct, že by bylo blbý, kdyby sem přijela Plzeň a mlátila nás tady u nás doma.

Jak tým tohle cenné vítězství na úvod nakopne?

Pro sebevědomí pomůže. Plzeň má dobrý tým, převedla proti nám dobrý výkon. Musíme se podívat, kde jsme udělali chyby. Pojedeme teď v neděli do Liberce, kde nás čeká další těžký soupeř.

Zatím není jisté, jestli na ledě Bílých Tygrů nastoupí střelec Marek Kvapil, který nedohrál zápas po krosčeku plzeňského obránce Michala Houdka. Jak jste viděl celou situaci?

Popravdě jsem to ani moc neviděl. Slyšel jsem, že to byl krosček zezadu. Doufám, že se na to disciplinárka podívá a dá mu takový trest, jaký si zaslouží.

Bylo pak důležité udržet chladnou hlavu a neoplácet?

Po druhé třetině jsme si už říkali, že se nesmíme nechat vyprovokovat. Že oni do toho takhle půjdou a budou nás chtít dostat na trestnou lavici. Nějakým způsobem jsme si s tím poradili. Co jsme ale nezvládli, byla naše hra ve třetí třetině.

Máte zprávy, jak to s Kvapilem vypadá?

Nedohrál, je tam nějaké zranění. Uvidíme, jak to bude v pátek vypadat. Spolupráce s ním byla dobrá, pokud by nenastoupil, hodně by nám chyběl.

Jak se vám hrálo s kapitánským céčkem na dresu?

Nějak si to nepřipouštím. Samozřejmě je to zodpovědnost, ale já se hlavně snažím odvést co nejlepší práci pro Spartu. Věřím, že v tom budu dál pokračovat.