Bude to válka, kterou chceme vyhrát, tvrdí před vstupem do extraligy nový kapitán Komety Zaťovič

Už s céčkem na dresu občas zaskakoval, ale do nového extraligového ročníku povede brněnské hokejisty jako kapitán hned od začátku sezony. Čtyřiatřicetiletý útočník Martin Zaťovič vystřídal ve funkci Leoše Čermáka, který ukončil hráčskou kariéru.

Změnilo to nějak vaši roli na ledě a v kabině?

Ani ne. Já jsem i předtím patřil mezi pět nebo šest starších hráčů, kteří si v šatně řekli svoje. Teď se navíc stanu prostředníkem mezi hráči a trenérem či klubovým vedením. A budu asi častěji zastupovat klub při různých akcích.

Uvědomil jste si, že před vámi byli kapitány Komety legendární borci Bubník, Potsch, Černý či Machač?

Ano. Jsou to všechno bývalí vynikající hokejisté, k nimž chovám obrovský respekt. Pro mě je ale především důležité, abych dovedl tým k takovým úspěchům, jakých dosáhli kdysi oni, nebo nedávno my při zisku dvou mistrovských titulů. To je mým hlavním cílem. Nikoli jen mít písmeno na dresu.

Jakým kapitánem byl před vámi Leoš Čermák?

Byl výraznou osobností, měl toho v hokeji strašně moc za sebou. Kabina za ním šla, všichni jsme ho respektovali.

Můžete si od něj něco vzít?

Možná ten jeho klid. Snažil se všechno zvládat bez zbytečných emocí.

Rád se ale vybavoval během zápasů s rozhodčími. Napodobíte ho v tom?

Spíš ne. Nemám na to nervy. Nějaký výbuch sem tam na ledě mívám, avšak postupem času jsem zjistil, že diskuse se sudími člověka jen vysilují, a stejně na jejich verdiktu nic nezmění. Takže s nimi hodlám komunikovat pouze v případě, že mě pošle trenér.

Čeští sudí vám připadají nepřístupní?

S některými se hovořit dá, s jinými vůbec ne. Dělají si, co chtějí. Už jsem se naučil brát to s nadhledem. Je lepší jim do jejich práce nemluvit.

Co se v Kometě změnilo s příchodem nového kouče Fialy?

Myslím, že k žádným razantním změnám nesáhl. Vyžaduje od nás rychlejší hru. Přišlo i pár nových hráčů, a tak bude možná chvíli trvat, než si úplně stoprocentně na ledě sedneme.

Jak často teď vídáte majitele klubu Libora Zábranského, který opustil po minulé sezoně post kouče?

O dost míň než dřív. Když ho na stadionu potkám, řešíme spolu některé organizační záležitosti týkající se mužstva. Jak ale extraliga začne, bude určitě vycházet z kanceláře směrem ke kabině a k mantinelu mnohem častěji. (úsměv).

Na jaře jste vypadli v semifinále play off a nezavršili tak zlatý hattrick. Máte kvůli tomu před novým ročníkem extraligy zvýšenou motivaci?

Já rozhodně. A to dost výrazně. Byl jsem z nezdaru s Libercem dlouho pořádně zklamaný. Nejen z vyřazení, ale i z naší hry. Takže teď do toho musíme od prvního zápasu pořádně šlápnout.

Útočník brněnské Komety Martin Zaťovič.

Vlastimil Vacek, Právo

S jakými ambicemi tedy vstupujete do nové sezony?

Chceme ji dobře začít a pak se postupně ještě zlepšovat. Prvotním úkolem bude dostat se v klidu do play off. V něm to bude zase válka, kterou chceme vyhrát. Hodně důležité bude, aby nám drželo zdraví.

Naváže vaše formace s Holíkem a Muellerem na skvělé výkony z minulé sezony?

Kéž by. Těší mě, že chemie mezi námi funguje naprosto skvěle. Nemusíme si ani nic říkat, perfektně o sobě na ledě víme. Věřím, že nám to bude zase padat.