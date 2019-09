Třinec vyrazí za obhajobou bez tří opor. Martin Růžička může chybět několik měsíců

Mistrovská kocovina nepřipadá v úvahu. Třinecký hokej v letošním roce slaví devadesátiny a jubilejní sezónu chce zakončit opět s pohárem nad hlavou. Možnost, že by se mohl opakovat příběh po prvním třineckém titulu v roce 2011, kdy se Oceláři v následujícím ročníku dostali jen do předkola playoff a následně vypadli se Zlínem, si nikdo nepřipouští.

„Kocovinou netrpím, takže v tomhle mám určitou výhodu," smál se útočník Martin Adamský. „Nežijeme z minulosti. Teď je tady nový ročník, nová výzva, hurá za titulem! Nebudeme se za nic schovávat. Jsme Oceláři a tady ty ambice byly vždy nejvyšší. Hrajeme proto, abychom vyhráli trofeje. Někomu se to nikdy nepodaří, já měl to štěstí, že jsem vyhrál titul už dvakrát. O to větší mám chuť si to zopakovat," přiznal 38letý útočník, jenž bude zkraje sezóny zaskakovat ve funkci kapitána za nemocného obránce Lukáše Krajíčka.

„Bojuje se zánětem v těle. Dobrá zpráva je, že už není na antibiotikách a cítí se lépe. Malinko mu to ubralo na váze, ale věřím, že se v brzké době ukáže na ledě," přiblížil trenér Třince Václav Varaďa. Kromě Krajíčka budou v třinecké sestavě v úvodu sezóny scházet také střelec vítězné branky finále proti Liberci obránce Vladimír Roth a především vítěz kanadského bodování minulého play off Martin Růžička, jenž je po operaci achillovky.

Varaďa: Růžičkův návrat je v řádu měsíců

„Byl bych moc rád, kdybych mohl kluky nasadit do prvního zápasu, protože jsou to reprezentanti a náš tým by ještě zvedli. U Vládi je to otázka dní, bohužel Martinův návrat je v řádů měsíců. Jestli to bude v lednu nebo až v play off, to teď nevíme," povzdychl si Varaďa.

Václav Varaďa má s Třincem ty nejvyšší ambice

profimedia.cz

Třinec v létě nepatřil na přestupovém trhu k nejaktivnějším. Odchody mírně převyšují nové akvizice. Nákupy se mu ale vydařily. „Nejdůležitější byl brankář, kde jsme získali nejlepšího gólmana extraligy Patrika Bartošáka," liboval si sportovní ředitel Třince Jan Peterek. V přípravě se vedlo i Tomáši Kundrátkovi, jenž se vrátil z Davosu, i Matěji Stránskému. „Ukázal se ve velmi dobrém světle a těšíme se na jeho výkony," uvedl Peterek.

Prvním soupeřem obhájců bude dnes nováček z Kladna (od 17 hodin). Zřejmě ale bez Jaromíra Jágra. „Jarda se zranil, možná měl strach tady přijet. Musel by asi něco vypsat, když už tu loni visely naše dresy s jeho jménem," připomněl Adamský Jágrovu dohodu o střídavých startech z Kladna do Třince.