Matěj Stránský se chystá na extraligovou premiéru: Hrát proti Jágrovi? Jednou to vyjde

Chtěly jej Vítkovice, kde by si mohl Matěj Stránský zahrát po boku mladšího bratra Šimona, jedenáctinásobný český reprezentant ale pro návrat do Česka zvolil dres mistrovského Třince. A v přípravě, kde v šesti utkáních vstřelil tři góly a na další čtyři přihrál 26letý útočník ukázal, že bude vidět.

„V přípravě jsme z extraligových týmů potkali jen Kometu Brno a Olomouc, takže ještě úplně nevím, co od ní očekávat, ale moc se na extraligu těším," uvedl Matěj Stránský, který dnes proti Kladnu (17 hodin) prožije po angažmá v zámoří a v KHL extraligovou premiéru.

Je Třinec dobře připravený na obhajobu titulu?

I když jsme v úvodních dvou zápasech Ligy mistrů nedali góly (Lahti 0:1, Junosť Minsk (0:1), tak jsme hráli dobře. V odvetách nám to tam konečně napadalo (Lahti 5:3, Minsk 7:2), proto doufám, že na tyhle výkony navážeme a s Kladnem doma uspějeme.

V závěru přípravného období jste hrál s Petrem Vránou a Michalem Kovařčíkem v elitní formaci. Cítíte, že jste trenéra Václava Varaďu přesvědčil, že na vás může sázet?

Jsme komplexní tým, jak dopředu, tak dozadu. To, že jsem v prvním útoku, až tak moc neznamená. Hraji tam, kde mě trenéři dají. Ale u nás to není tak, že je první druhý třetí útok... Máme čtyři solidní lajny a každá může rozhodnout.

S parťáky v útoku jste si sedli?

Jsou šikovní rychlí, zatím nám tom jde a doufám, že to půjde i dále. Uvidíme, jestli spolu zůstaneme i dále, ale v posledních dvou zápasech jsme myslím odvedli kvalitní výkon.

Nějakou dobu bude Třinci scházet střelec Martin Růžička. Bude to citelné oslabení?

Určitě bude. Dával přes dvacet gólů každou sezonu. Pro nás je to výzva, abychom zarvali a využili šanci dát nějaké góly navíc. Potřebovat budeme každý gól. Ale máme dost kvalitní hráče na to, abychom hráli dobře i bez Růžičky.

Třinec obhajuje mistrovskou trofej. Jak těžké to bude?

Složité to určitě bude, ale nemyslím si, že by nás to nějak svazovalo. Půjdeme postupně, ale je nám jasné, že se každý bude chtít na nás vytáhnout, porazit mistra. S tím, že budeme pod tlakem počítám. Máme natolik zkušený a kvalitní tým, že bychom tomu neměli podlehnout. Máme jeden cíl a za tím si půjdeme. Nic jiného pro nás neexistuje.

Kdybyste zvolil návrat do Vítkovic, asi byste byl od tohoto tlaku ušetřený a ještě byste si zahrál v jednom týmu s bratrem Šimonem. Byla nějaká šance?

No, možná trochu ano, nějaké úvahy, že bychom si spolu mohli zahrát, tam byly. Ale máme na to ještě dost času. Doufejme, že to někdy v budoucnu vyjde.

Extraligu otevřete zápasem proti Kladnu, Jaromír Jágr, ale hrát kvůli zranění zřejmě nebude. Mrzí vás to?

Bylo by super si proti němu zahrát. Ale ještě se s Kladnem potkáme třikrát, tak jednou to třeba vyjde. Zážitek by to byl, ale především je to soupeř, takže se k němu musíme chovat jako ke každému jinému hráči.