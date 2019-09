HOKEJ ONLINE: Mistrovský Třinec hostí Kladno. Jágr hrát nebude

Pět zápasů nabízí v pátek první kolo hokejové Tipsport extraligy. Ve čtvrtek rozjela novou sezonu v předehrávce Sparta s Plzní ve velkém stylu, domácí vyhráli v prodloužení 7:6. Dnes se dostane do hry i úřadující mistr z Třince, který přivítá nováčka z Kladna, kterému bude chybět v sestavě Jaromír Jágr. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz. O2 TV vysílá přímý přenos Ocelářů s Rytíři.

Třinec vstupuje do nové sezony jako úřadující mistr. Na úvod ho čeká Kladno.

Cestu za obhajobou odstartuje Třinec před svými fanoušky proti Kladnu, které se vrátilo do nejvyšší soutěže po pěti letech. Zda se objeví na ledě také majtel klubu Jágr, bylo vyřešeno už v týdnu. Do prvního kola nenaskočí kvůli svalovému zranění.

Uhrát play off, to je přání Litvínova, který se poslední dvě sezony nedostal do vyřazovacích bojů o titul. Kometa odstartuje sezonu s novým trenérem. Tím se stal Petr Fiala, který vystřídal Libora Zábranského.

Trenér Radim Rulík povede v nové sezoně Mladou Boleslav, nahradil Miloslava Hořavu. O první body budou proti domácím hrát Pardubice, které v uplynulém ročníku bojovaly o udržení v nejvyšší soutěži.

Vítkovice přivítají Olomouc, se kterou přijede také bývalý kapitán domácích Rostislav Olesz. Ten ale v létě opustil Ostravu a zamířil ke Kohoutům.

Karlovy Vary a Zlín, poslední dvojice, která rozehraje v pátek úvodní kolo. Premiéra po návratu na střídačku Zlína čeká trenéra Antonína Stavjaňu. Domácí čeká druhý rok mezi elitou po návratu z první ligy. V minulém ročníku hráli play out.