Obrovská rána pro Spartu! Kvapil má utržený prsní sval, musí na operaci a bude dva měsíce bez hokeje

Bláznivou přestřelku s Plzní na úvod nové extraligové sezony sice zvládli, pro hokejovou Spartu to je ale hodně draze vykoupené dvoubodové vítězství. Utkání totiž nedohrála jejich letní posila z Liberce Marek Kvapil a lékařská vyšetření přinesla špatnou zprávu: čtyřiatřicetiletý útočník má utržený prsní sval, musí na operaci a hokej si nezahraje minimálně dva měsíce.

Nic netušícího Kvapila krosčekoval ve 32. minutě čtvrtečního duelu do zad plzeňský obránce Michal Houdek a sparťanský útočník v době, kdy se jej v bitce rozhodl pomstít zadák Jan Piskáček, odjel v bolestech na střídačku.

Na Spartě zatím netuší, jestli právě Houdkův unfair zákrok je hlavní příčinou Kvapilova zranění. „Není jisté, ve kterém okamžiku ke zranění došlo, víme, že se stalo během Houdkova střídání. Jeho krosček zezadu Markovi rozhodně nepomohl," řekl v pátek odpoledne Sport.cz tiskový mluvčí Sparty Marek Táborský.

Kvapil se sice ještě ve třetí třetině zkusil vrátit do zápasu, podle oficiálních statistik ale jen na pět vteřin. Bezprostředně po utkání a v pátek dopoledne absolvoval lékařská vyšetření. „Bohužel je to špatné. Marek má utržený prsní sval a minimálně dva měsíce si nezahraje," doplnil Táborský.

Houdek od rozhodčích dostal za faul na Kvapila trest na pět minut a osobní trest do konce utkání a za bitku s Piskáčkem trest na 2+2+10 minut za hrubost. Disciplinární komise mu následné zatavila činnost na dva soutěžní zápasy. Sparta se proti rozhodnutí disciplinárky odvolávat nebude.

Houdek, pro něhož šlo na Spartě o extraligový debut, se již Kvapilovi omluvil. „Trest přijímám a vezmu si z toho ponaučení. Mrzí mě, že jsem zákrok vedl takovou silou. Sehnal jsem si telefonní číslo na Marka Kvapila a napsal jsem mu zprávu s přáním, ať je brzy fit," uvedl pro oficiální stránky plzeňského klubu.

„Marek mi odpověděl obratem s tím, že děkuje a že jsem ho nezranil já. Nicméně moje přání jeho brzkého zotavení stále platí!" dodal Houdek.

Kromě Kvapila nedohrál souboj s Plzní ani obránce Jan Piskáček, který v následné šarvátce s Houdkem utrpěl krvavé zranění v obličeji a odjel do nemocnice s podezřením na otřes mozku. „To se naštěstí nepotvrdilo. Pisky je sice pomlácený, ale v nejbližších dnech by měl být v pořádku. Není jisté, jestli bude fit už pro nedělní zápas v Liberci, v příštím týdnu by už ale měl být určitě fit,“ dodal Táborský.