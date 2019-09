Jarůšek si litvínovský debut proti Kometě pochvaloval

Hokejový útočník Richard Jarůšek je rodákem z Brna a poprvé v dresu Litvínova nastoupil zrovna proti Kometě. Bojovným výkonem v úvodním kolem nového ročníku extraligy přispěl k vítězství domácího týmu 2:1. Byl to pro něj teprve druhý zápas od března, kdy tehdy nastoupil za pražskou Spartu v play off.

Třebaže jste měl dlouhou zápasovou pauzu, nebylo to na vaší hře ani znát. Čemu to přisuzujete?

I když jsem nikde nehrál, trénoval jsem na Spartě s juniorkou, stihl jsem i třífázové tréninky. Fyzička tam byla. Utkání dá sice hráči nejvíc, ale první střetnutí v přípravě jsem sehrál za Litvínov až nedávno proti Ústí nad Labem. Proti Kometě to bylo podruhé a věřím, že to půjde dopředu. Doufám, že se zápas zamlouval lidem, a za ten měsíc, co jsem na zkoušce v Litvínově, týmu pomohu.

Jak se vám hrálo v útoku s Lukášem Kašparem a Janem Myšákem?

Kašpi je velmi zkušeným hráčem a Myši velmi talentovaným. Zatím nám to vychází. Zápas s Kometou byl náročný, měl tempo nahoru dolů. Všechny naše čtyři lajny plnily systém. Vyhovíme si. V Litvínově jsou kvalitní hokejisté. Snad to po prvním kole nezakřiknu a budeme v dobrých výkonech pokračovat.

A první dojmy z litvínovského angažmá?

Děkovačka byla taky výborná.

Jak vidíte svoji hokejovou budoucnost?

To není jen otázka na mě. Chci makat naplno, kvůli tomu mě snad do Litvínova brali. Snad se trenérům a vedení zalíbím a budu tady déle než ten avizovaný měsíc.