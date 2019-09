Vránova šance? Šel jsem tam dost naslepo, tvrdil brankář Komety po skalpu mistra

„Byl to hrozně těžký zápas. Věděli jsme, do čeho jdeme, že Třinec bude hodně aktivní. Díky bohu za ty dva body," připomněl v rozhovoru pro Českou televizi střeleckou převahu Ocelářů (33:20) třiadvacetiletý gólman. Mezi tyčemi zářil, při přesilovce Slezanů v závěru druhé třetiny za stavu 1:1 vytáhl parádní zákrok proti Vránově ráně zblízka.

„Byla to spíš náhoda, šel jsem tam dost naslepo. Naštěstí mě to trefilo nůž brusle a pak šel puk do tyčky. Byl to asi klíčový okamžik zápasu," přiznal Vejmelka. V souboji proti obhájci titulu tak inkasoval pouze z hole Kundrátka, jenž kvůli zdravotním potížím utkání nedokončil. V nájezdech kryl Vejmelka čtyři z pěti pokusů, pokořil ho akorát přesnou střelou Matěj Stránský.

„Přesně takhle jsem to chtěl provést. Minule jsem jel nájezd v Lize mistrů a udělal úplnou blbost," vykládal útočník Ocelářů. Právě on připravil vyrovnávací trefu Kundrátkovi, jenže Třinec nakonec odvezl z brněnského ledu jen bod.

„Zasloužili jsme si tady vyhrát. První třetina nebyla z naší strany nic moc, ale v těch dalších jsme myslím byli lepší. Měli jsme zápas pod kontrolou, bohužel nám tam nic nespadlo a nájezdy jsou vabank. Domácí měli víc štěstíčka, nemáme se ale za co stydět," dodal Stránský.