Birner proti Spartě řídil bláznivý obrat hattrickem. Bylo to divoké, přiznal

„Kdyby mi bylo od deset let méně, prožíval bych to jinak. Nejsem nějaký extra střelec, pro mě je každý gól hezký, ale hlavně jsem rád, jak zareagoval na výsledek celý tým a celá lajna," řekl zkušený útočník, na něhož po vítězném zásahu v čase 63.01 naskákal celý tým. Ano, takový obrat nezažijete každý den.

„Bylo to divoké. Zápas měl vývoj, o jakém se nám ani nezdálo, ale bylo to tak zasloužené. Už první střídání naše lajna začala špatně. Úplně jinak, než jsme si řekli. Pak jsme sice naštěstí dali gól, ale brzy vyrovnali a už to bylo jen o Spartě. Všude byli o krok dřív. Výsledek odpovídal hře, která se děla v prvních dvaceti minutách," uznal Birner.

Český vicemistr po úvodní části tekl 2:6. Už ve čtvrté minutě po třetím obdrženém gólu se z branky pakoval Justin Peters, jehož nahradil Marek Schwarz. Co se dělo v kabině domácích o přestávkách?

„Nic, bylo to úplně v klidu. Jde teprve o druhé kolo. Víme, kde nás tlačí bota. Něco jsme si k tomu řekli. Láďa Šmíd si vzal slovo, nahecoval to. Nechtěli jsme vypustit jediné střídání, i když ještě ve druhé třetině to tak nevypadalo. Sparta tam měla několik dalších šancí. Švára to naštěstí chytil, nebo oni občas nedali... Dokázali jsme snížit a před poslední třetinou jsme si řekli, že už nemáme vůbec co ztratit, že tam necháme úplně všechno, že v pondělí máme den volna, a uvidíme, co se stane," prozradil Birner.

Liberec snížil v čase 41.50 parádním gólem Michala Bulíře na 5:7. A pak začal Birnerův uragán. Poprvé se trefil v čase 44.04. Při druhém gólu časomíra ukazovala 52.52 a hattrick zkompletoval v čase 63.01.

„Máme tady nějakou pozici, tým máme táhnout a naštěstí se to dnes podařilo. Góly vyústily z práce dalších čtyř kluků, kteří byli se mnou na ledě, já jen zakončoval," poznamenal skromně Birner, jehož paradoxně více sil stála sobotní bitva na ledě Hradce Králové, kterou Tygři ovládli 6:3.

„Sobotní zápas byl pro mě složitější, co se fyzických sil týká. Hradec strašně lítal. Sparta sice taky, ale vždy se cítím druhý zápas líp než ten první. Spíše nám ubylo sil psychických než fyzických. Když se musíte dostávat ze stavu 2:6, není to příjemný, člověk musí z hlavy vytěsňovat negativní myšlenky. Naštěstí se nám to podařilo," radoval se Birner.