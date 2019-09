Toužil po adrenalinu, v bláznivém duelu si ho užil vrchovatě. V životě jsem tohle neviděl, rozplýval se Schwarz

„Kluci hráli výborně a musím před nimi smeknout. Bylo strašně těžké být po první třetině takhle dole a zápas stejně zvládnout. V životě jsem tohle neviděl. Něco neuvěřitelného! Ukázali jsme, že v kabině je velká síla. Mám z toho velkou radost," chválil pak spoluhráče.

Běžela teprve 4. minuta utkání, když útočník Sparty Miroslav Forman zasadil Bílým Tygrům už třetí úder. Z branky se poroučel Justin Peters, nahradil ho Marek Schwarz.

Brankář Sparty Jakub Sedláček inkasuje v prodloužení rozhodující gól utkání na 7:8.

Radek Petrášek, ČTK

Na co člověk sáhnul, to se nepodařilo

„Bylo to těžké. Prohrávali jsme o dva góly a hned tam byla nějaká oslabení. Pořádně jsem se ani nerozkoukal, možná měl tak dva zákroky a hned tahal další puk z brány... Vážně nic jednoduchého. Na co člověk sáhnul, to se nepodařilo. Proto je úžasný, co jsme s tím udělali," zopakoval rodák z Mladé Boleslavi. Co se dělo o přestávkách v kabině? „Trochu jsme po sobě houkli, nešlo jinak," prozradil gólman, který s hokejem začínal právě ve Spartě.

Naposledy v nejvyšší soutěži chytal ještě před loňskými Vánoci, kdy podobně naskočil do utkání v Plzni, kde střídal Romana Willa. Pak už ho nejlepší gólman uplynulé sezony na led nepustil ani jednou. „Netvrdím, že je to lehké, ale jsem v Liberci strašně rád. Jasně, že bych rád chytal, kecal bych, kdybych řekl, že ne. Ale moje situace je daná a uvidíme, co bude. Stát se může cokoliv," vykládal letos na začátku července, kdy se po příchodu Justina opět smiřoval s vidinou pouhých záskoků.

Byl dobrým prorokem! Comeback zažil proti Spartě v zápase, na který se bude ještě dlouho vzpomínat. „Snažil jsem se zůstat co nejvíce klidný. Bohužel takové zápasy občas jsou. I když asi ne úplně takové... Říkal jsem si, že už není co ztratit. Kdyby z toho člověk byl špatný a bál se, tak to dopadne ještě mnohem hůř. A jak jsme viděli, i tohle se dá zvládnout," usmíval se po dramatické zápletce.

Schwarz: Měli jsme i trochu kliku

Jeden z klíčových zákroků předvedl ve třetí třetině ještě za stavu 6:7 pro Spartu. „To byla asi jedna ze dvou střel, co na mě ve třetí třetině šly. Měl jsem tak trochu i kliku, protože když toho na vás tolik nejde, tolik se do zápasu nedostanete. Říkal jsem si, že to musím chytit, jinak by to bylo špatný, naštěstí se to podařilo," oddychl si.

Dočká se další šance? „Já už jsem rád za každý zápas. Už mám nějaký věk, a i když tam naskočím za takové situace, snažím se to užít," uzavřel 33letý hokejista.