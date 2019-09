Jágr se vrátil, střílel, ale Kladno zase prohrálo! Bílí Tygři prodloužili vítěznou sérii

Po doléčení svalového zranění poprvé zasáhl do hry ve 3. kole Tipsport extraligy i Jaromír Jágr. Hvězdný útočník a majitel kladenského týmu však stejně jako spoluhráči musel skousnout prohru 4:7 na ledě v této sezoně zatím stoprocentně úspěšných Karlových Varů a Rytíři zůstávají dál bez bodu poslední. Vítkovice prohrály s Libercem 4:5 po samostatných nájezdech, v dalších zápasech podlehl Zlín Olomouci 1:4, Pardubice vezou tři body z Litvínova po výhře 2:1, Mladá Boleslav porazila Kometu Brno 3:2 v prodloužení a hradecký Mountfield zdolal Plzeň 6:5. Už ve čtvrtek vyhrála Sparta nad Třincem 4:2.

Sedmačtyřicetiletý Jágr zažil obnovenou premiéru v nejvyšší domácí soutěži po více než šesti letech. Předtím hrál naposledy extraligu při výluce v NHL 8. ledna 2013 a tehdy v duelu s Litvínovem pomohl dvěma nahrávkami k výhře 3:2. Tentokrát přispěl Rytířům i gólem, na začátku třetí třetiny snížil na 4:6, přesto na bodovém kontě Středočechů svítí po třech kolech nula.

O osudu zápasu rozhodla už úvodní třetina, v níž Kladenští čtyřikrát inkasovali a brankáře Brízgalu nahradil Cikánek. Ani on dlouho čisté konto neudržel, v prostřední části už hosté prohrávali 1:6. Nehodili flintu do žita a i díky Jágrově trefě z přesilovky na začátku třetího dějství snížili až na 4:6, ale definitivní podobu dal výsledku Vondráček střelou do prázdné branky. Vary tak s devíti body drží pozici lídra soutěže.

Na vedoucí příčku si brousily zuby i Vítkovice, ale prohospodařily dvougólový náskok a nakonec ani neudržely vedení 4:3 po Bukartsově gólu v přesilovce. O prodloužení vítězné minisérie Bílých Tygrů rozhodl v nájezdech Marosz. Bez prohry prochází soutěží i Mladá Boleslav, jež v závěru otočila zápas proti brněnské Kometě a v prodloužení jí vystřelil bod navíc zkušený Jakub Klepiš.

První bodový zisk slaví Pardubice, v Litvínově vyhrály těsně 2:1. Vítěznou trefu zaznamenal ve třetí třetině Mandát. Severočechy sráží slabá produktivita, ve třech kolech vstřelili dohromady jen tři góly. O moc lépe na tom není ani Zlín, který dal branky čtyři a stejně jako Kladno na první bodový přísun čeká. V duelu proti Olomouci sice vedl, ale hosté vývoj skóre otočili a v samém závěru při power play domácích ještě dvěma góly do prázdné branky navýšili svůj triumf.

Hradecký Mountfield ukončil sérii pěti porážek s Plzní. Západočeši ale neprodali svoji kůži lacino. Přestože v závěrečné třetině prohrávali 2:6, dokázali ještě třemi góly v řadě zápas zdramatizovat. Na vyrovnání už jim ale nezbyl čas a poprvé v sezoně nebodovali.