Plekancovi první gól za Kometu docela zhořkl. Snad si naše hra brzy sedne, doufá

Po půldruhé minutě prodloužení pak rozhodl Jakub Klepiš. „Měl jsem štěstí, že mi přes prohrané buly zůstal puk pod nohama a povedlo se mi ten kousek gumy přes křížení hokejek poslat docela ostře na brněnskou branku" líčil autor vítězného gólu.

„Říká se, že náhoda přeje připraveným. Zvládli jsme podruhé za sebou boj o bonusový bod v prodloužení a je fajn, že máme na kontě jen vítězství, ale nesmíme se tím rozhodně uspokojit," nabádal 36letý Klepiš a při pohledu na kabinu hostů, kterým patří až 10. příčka, jen utrousil: „My to rozjeli fajn, ale Brno takhle dole v tabulce po třech kolech určitě být nechtělo."

Ještě o téměř dva roky starší brněnský centr Plekanec skutečně přiznal rozpaky a bylo znát, že mu ten gól mu docela zhořkl. „Na sebe nekoukám, spíš mně vadí, že věci na ledě děláme jinak, než si řekneme. Pak jsou z toho hloupé ztráty puku, vyrobíme spoustu chyb a za ně pykáme. Snad si naše hra brzy sedne," mínil.

Těžké chvíle to jsou i pro nového brněnského trenéra Petra Fialu. „Všechny naše dosavadní zápasy se vyvíjely ve stejném duchu. Hrajeme usilovný hokej, ale srazí nás, že když dáme vedoucí gól, soupeř pak rychle vyrovná. Bylo to vidět už v Litvínově, opakovaně nás to potkalo tady v Boleslavi. Potřebovali bychom mužstva dostat trošku pod tlak, aby znejistěla. Určitě bychom měli rádi víc bodů, ale musíme to brát sportovně a už v neděli pořádně vyrukovat na Spartu," dodal kouč Komety.