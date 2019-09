Pardubičtí se výhrou v Litvínově naladili na derby s Hradcem

Na zápas v Litvínově bude mít jistě dobré vzpomínky pardubický asistent trenéra Radek Bělohlav. Mistr světa z roku 1996, který jako hráč získal dva mistrovské tituly v extralize se Vsetínem a jeden se Spartou Praha, se po letním příchodu do Dynama dočkal na střídačce prvního vítězství v novém působišti.

„Utkání se nám hodnotí úplně jinak, než předchozí dva zápasy. Přišla herní i výsledková změna, jakou jsme potřebovali. Moc si toho vážíme," pravil Bělohlav na tiskovce. „Největší obrat nastal v obětavosti, nasazení. Tyto atributy byly o to procent lepší. Takovým způsobem se chceme prezentovat i nadále, bez toho to nejde," podotkl asistent. Výhru z Litvínova bere jako impuls. „Věřím, že nám hodně pomůže. Komu by před derby nepomohla," zamyslel se Bělohlav.

Jestliže Pardubičtí splnili úkol a vytěžili maximum, zcela opačné pocity převládly na litvínovské straně. Tým sice vstoupil do sezony vítězstvím nad Kometou Brno 2:1, ale pak prohrál v Plzni 0:2 a s Pardubicemi 1:2. Tři vstřelené góly po třech kolech jsou tristní bilancí, pokud jde o ofenzivu. „Nebyli jsme důslední. Po takovém výkonu bychom si body ani nezasloužili. Nezbývá nám, než se připravit na další utkání," suše konstatoval zklamaný trenér Jiří Šlégr.

Skóroval jen veterán Hübl

Jedinou branku Litvínova zaznamenal jedenačtyřicetiletý útočník Viktor Hübl. Na jednu stranu ho mohl těšit fakt, že se poprvé střelecky prosadil i ve své další extraligové sezoně, ale to je z týmového pohledu slabá útěcha. Mrzela ho především domácí bodová ztráta.

„Předpokládali jsme, že Pardubičtí přijedou s cílem bodovat. Chtěli jsme jim v tom zabránit a dostat se do tlaku. Nijak se nám to nedařilo. Chyběla herní lehkost i větší touha po vítězství. Začali jsme hrát až po obdrženém gólu. Měli jsme víc chodit do soubojů před brankou, ale ani tam jsme neuspěli," našel Hübl příčiny porážky.

Už v neděli odpoledne hrají Litvínovští na ledě mistrovského Třince. „Je to těžký los, navíc spojený s cestováním přes celou republiku, ale člověk si nevybere. V začátku sezony jsou zápasy hodně o bojovnosti, kterou do toho musíme dát i v Třinci, abychom měli šanci na dobrý výsledek," dodal Hübl.