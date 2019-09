Částečná úleva pro Kladno. Nepos*ali jsme se, těší Redlicha a vyzdvihuje přínos Jágra

Na premiérovou výhru v sezoně po návratu do extraligy sice čekají i nadále, na čtvrtý pokus se hokejisté Kladna alespoň dočkali prvního bodu. Přitom to dlouho nevypadalo ani na něj, když ještě necelé čtyři minuty před koncem základní hrací doby prohrávali s Vítkovicemi 0:2. I zásluhou 26letého útočníka Tomáše Redlicha, jenž vyrovnávacím gólem v čase 58:05 poslal zápas do prodloužení. V něm ale Rytíři neuspěli.