Měli jsme ty zpackané závěry v hlavě, přiznal po dramatu s Litvínovem Matěj Stránský

Třinec poslal do vedení v první části Vrána, další dva góly přidali v rozmezí 67 vteřin druhé třetiny premiérovými trefami v extralize Kofroň a Matěj Stránský. Jenomže v poslední desetiminutovce utkání se Třinci náskok začal sypat. Nejprve snížil ve svém prvním zápase v extralize Polák Zygmunt a vzápětí na rozdíl jediné branky korigoval Kašpar.

Litvínov se nadechl, zastavilo ho ale Jarůškovo vyloučení na čtyři minuty za krvavé zranění Vrány v 56. minutě. „Byla tam znát určitá křeč. Když takhle zpackáte a ztratíte dva zápasy, tak na to myslíte. Proto jsme strašně rádi, že jsme to dneska zvládli. Myslím si, že teď už to je pryč a další koncovky zápasů už odehrajeme úplně v klidu,“ svěřoval se třinecký útočník Matěj Stránský.

Nejproduktivnější třinecký útočník přípravy se první branky dočkal ve čtvrtém utkání extraligy. „Velká úleva! Tak nějak jsem si to nepřipouštěl, ale musím přiznat, že to ze mě trochu spadlo. Doufám, že těch gólů už teď budu dávat více,“ radoval se Matěj Stránský.

Přesto upozornil, že výkon mistra nebyl ideální. Ze sedmi přesilovek nevyužil proti Litvínovu ani jednu. „Myslím, že to musíme trochu zjednodušit. Šance tam byly, nesehráli jsme je špatně, nahrávali jsme si to v útočném pásmu docela slušně, jen možná to štěstíčko chybělo. Máme na čem pracovat, ale ani to nebylo úplně hrozné,“ přemítal Matěj Stránský.

„Máme z pěti zápasů sedm bodů. Chtěli jsme jich určitě více, ale ty předchozí zápasy jsme v závěru nezvládli a ztratili je. Ale jsme na začátku a můžeme se jenom zlepšovat. Je skvělé, že se dneska trefil i Kofy (David Kofroň). Když tihle mladí kluci dají gól a žádný nedostanou, tak je to pro nás velké plus,“ pochválil dvacetiletého spoluhráče Matěj Stránský.

Také on se v české nejvyšší soutěži teprve rozkoukává. Proti Litvínovu odehrál teprve čtvrtý extraligový zápas v kariéře. „Je to zase jiné, než to bylo všude tam, kde jsem hrával. Ale extraliga se mi líbí. Je to ve vysokém tempu, hrají tu kvalitní hráči, kteří mají odehráno několik stovek profesionálních zápasů, a nejsou to žádní nazdárci. Vůbec to není jednoduché. Zatím jsem hodně spokojený,“ svěřoval se Matěj Stránský.