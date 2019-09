Do extraligy vtrhnul další Polák a hned dal gól. Vítal ho i krajan Chmielewski

Důrazný hokejista a výborný třinecký střelec Chmielewski bodově do utkání, které Oceláři vyhráli 3:2, nepromluvil. Zato 19letý Zygmunt si hned v první start vylepšil vstřelenou brankou. „Mám radost, že jsem vstřelil branku. Měli jsme dobrý začátek, ale bohužel nás pak přibrzdily fauly, kterých jsme měli hodně. Od mé branky jsme už měli rytmus, bylo vidět, že jsme lepším družstvem," svěřoval se 19letý rodák z města Krynica-Zdrój.

Z jeho gólu měl radost i o osm let starší krajan Chmielewski. „Pawel hrál dobře, jsem rád, že mu to tam padlo, i když je škoda, že zrovna proti nám. Ale vyhráli jsme, takže mu to můžu přát," usmíval se Chmielewski, jenž v extralize nastřílel už 25 gólů.

„Jsem rád, že je v české lize další Polák, doufám, že to pomůže i polské reprezentaci. Je to mladý, talentovaný hokejista, tak mu doufám trenér Šlégr dá hodně prostoru a bude pravidelně hrát," pokračoval Chmielewski.

Osobně se doposud neznali. Před i po utkání si ale s chutí popovídali v mateřštině. „Před zápasem jsme si říkali, že budeme hrát proti sobě, a popřáli si štěstí. Mám radost, že jsem vstřelil gól a Aron ne," smál se Zygmunt. „Pawel je o dost mladší, nepotkávali jsme se na ledě, spíš znám jeho rodiče. Ale jsem rád, že jde v mých šlépějích. Taky jsem šel do Česka z Cracovie Krakow. Držím mu palce. Ať se mu daří," popřál krajanovi štěstí Chmielewski.

A proč si Zygmunt vybral Litvínov a ne Třinec? „Jasně, do Třince je to z Polska blíž, ale já byl v Litvínově už tři roky zpátky v juniorce. Tehdy mi říkali, že tam můžu zůstat. Ale já jsem musel zpátky domů dodělávat maturitu. Vrátil jsem se až teď a už jsem zůstal," vysvětloval Zygmunt.