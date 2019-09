Že jsme odstavili kapitána? Nesmysl! Pardubický šéf vysvětluje, proč pro Rolinka není místo

Proč tedy Rolinek v pátek v Litvínově a v neděli v derby proti Hradci Králové na ledě chyběl?

Aby to všichni pochopili, budu to muset vzít trochu obšírněji. První dvě kola (prohry 1:4 v Mladé Boleslavi a 2:5 s Karlovými Vary) tam od kluků nebyla žádná bojovnost a nasazení. Bylo to odehrané bez srdce. Vůbec se nám to nelíbilo. Proto jsem byl minulé pondělí v kabině, něco jsme si k tomu řekli. A výsledným impulsem bylo, že jsme se rozhodli nenominovat k dalšímu zápasu hráče, který do té doby hrál ve čtvrté lajně. Že to byl shodou okolností Tomáš Rolinek? Tak to prostě vyšlo. Říkali jsme si, že i tohle by mohl být ten správný impuls, aby kluci pochopili, že je potřeba bojovat.

Páteční zápas v Litvínově byl diametrálně odlišný od těch dvou prvních. Kluci skákali do střel a výhru (2:1) si doslova vybojovali. A protože se nám ta sestava zdála dobrá a optimální, rozhodli jsme se ji pro nedělní derby s Hradcem Králové neměnit. Proto chytal Káca (Ondřej Kacetl) a ne Kuba Štěpánek, proto nehrál Tomáš Rolinek. A vznikla z toho bouře ve sklenici vody, že jsme Tomáše odstavili. To je přeci nesmysl.

Část fanoušků to tak ale nevidí. Vždyť Rolinek je pardubickým srdcařem, který se vždycky mohl přetrhnout, aby klubu pomohl. Proto vypadá poněkud zvláštně, že nepovedená první dvě kola odskákal zrovna on...

S Tomášem jsem se o tom v neděli bavil v masérně. Kvůli bolesti třísla neodehrál generálku na extraligu proti Eisbärenu Berlín a teď mi říkal, že když je nyní mimo sestavu, alespoň má čas na doléčení třísla. Nechtěl jsem se na Twitteru schovávat za to, že je Tomáš zraněný, že ho bolí tříslo. Přišlo mi férovější napsat, že jeho vynechání v nominaci byl impuls pro tým.

Neodpověděl jste mi ale, proč zrovna Rolinek...

Protože výkon týmu, všech hráčů v týmu, byl prostě špatný. Nikdo z nich v prvních dvou zápasech nebojoval. Tomáš hrál ve čtvrté lajně, není to hráč, který vám odehraje první lajnu a bude dávat ty rozhodující góly. Tak jsme se rozhodli pro tento impuls. Když jsme se o tom v neděli bavili, sám mi říkal, že tomuto impulsu rozumí. Že s ním problém nemá. Proto mi nepřijde správná ani férová interpretace, že jsme odstavili svého kapitána. Tak to není.

Až tedy doléčí zranění, vrátí se do sestavy?

Nyní pracuje s fyzioterapeutem, a uvidíme, co bude dál. Určitě to není tak, že bychom spolu nekomunikovali, že by v kabině byla disharmonie nebo nějaká špatná nálada. Není pravda, že by Tomáš nemakal.

Vylučujete tedy, že by měl Rolinek spory s trenérem Ladislavem Lubinou, a proto nehraje?

Nemyslím si, že jsou nějaké zásadní spory mezi trenérem a Tomášem. Zrovna Tomáš má ve smlouvě možnost individuální letní přípravy. A on stejně přišel s tím, že chce jet s týmem na letní soustředění, které absolvoval a odmakal celé. To by přece nedělal, kdyby měl s Láďou nějaký problém.

V každém týmovém sportu jsou hráči, kteří se mají rádi a kteří se nemají tolik rádi. Pokud by tam ale byly spory, poznali byste to na fungování celého týmu. Když se ale podíváte, jak kluci odehráli zápas v Litvínově a jak bojovali v neděli proti Hradci Králové... Ten impuls se prostě povedl. Litvínov jsme ubojovali. A že jsme proti Hradci (prohra 1:2) měli horší přesilovky a soupeř byl daleko sehranější, je logické. Oni jsou pospolu už několik let, zatímco my máme půlku týmu novou a chvíli bude trvat, než si to sedne.

Tušíte tedy, jak bude situace okolo Rolinka pokračovat?

Nejsem člověk, který řídí sportovní úsek. Za to je placený Jarda Kverka. Já po něm samozřejmě budu chtít, abychom dělali body. Znovu ale opakuji, že s Tomášem jsem v kontaktu. Říkal jsem mu, že půjdeme tento týden na oběd, sedneme si a pokecáme. Fakt tam není nic špatně.