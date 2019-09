Kladno slaví první výhru! Sparta padla v Hradci, Kometa znovu s čistým kontem

Druhou výhru v řadě slaví Kometa Brno. Největší mírou se o triumf 3:0 ve Vítkovicích zasloužili strážce brněnské svatyně Karel Vejmelka a dvougólový střelec Martin Zaťovič. V první třetině se mu povedlo hned dvakrát skórovat, když na branku ze 14. minuty z přesilové hry navázal ve 20. minutě druhým přesným zásahem a zajistil Kometě vedení po 1. třetině 2:0.

Jistotu dala hostům branka Jakuba Orsavy, který se trefil ve 42. minutě z přesilové hry. Domácí už výborně chytajícího Karla Vejmelku nepřekonali, brankář Komety si tak po výhře nad Spartou (2:0) ze 4. kola připsal druhou nulu v řadě.

Kladno slaví první výhru

Kladno vstoupilo do utkání dvou posledních týmů lépe, když se v 16. minutě prosadil Jakub Hajný. Vedení však hostům nevydrželo ani minutu. O 57 sekund později překonal novou posilu v brance Kladna Denise Godlu švédský útočník Rickard Palmberg.

Rozhodující moment přišel v 52. minutě, kdy se trefil hostující David Stach a zajistil Kladnu první výhru v sezoně. Zlín naopak nadále zůstává bez bodu poslední.

Zleva Brady Austin a brankář Denis Godla z Kladna, který inkasuje branku.

Dalibor Glück, ČTK

Mistr v obraně vyhořel

Třinečtí měli v Boleslavi skvělý vstup do utkání, když je už po šedesáti sekundách hry poslal do vedení Tomáš Marcinko. Domácí však během dvou minut díky brankám Musila a Najmana skóre otočili. Divoký úvod utkání pokračoval v deváté minutě vyrovnávací brankou Hrehorčáka. Boleslavští si však ještě do konce úvodní části hry vzali vedení po brance Skalického zpět.

Do druhé třetiny vystřídal hostujícího Bartošáka v brance Kváča, i on však v 39. minutě inkasoval po druhé trefě večera Ondřeje Najmana a domácí vedli již o dvě branky. Hosté již stihli ve třetí třetině díky Draveckému jen snížit.

Brankář Mladé Boleslavi Gašper Krošelj a útočník Michal Kovařčík z Třince.

Radek Petrášek, ČTK

Liberec ovládl přestřelku

Po bezbrankové první třetině viděli fanoušci v prostřední části hry hned šest branek, k smutku většiny z nich čtyři do sítě Litvínova. O branky Bílých tygrů se v divoké dvacetiminutovce postarali dvakrát Bulíř, po jedné přidali Lenc a Fillipi, za domácí snižovali Štich a Jurčík.

Domácí dokázali ve třetí třetině dvakrát snížit na jednobrankový rozdíl díky brankám Hübla a Válka, hosté však již vítězství 5:4 udrželi, vítěznou trefu si připsal Krenželok.

Olomouc zdolala Pardubice

Hanáci vstoupili do utkání výborně, když je už po 79 sekundách hry poslal do vedení Petr Strapáč. Východočechy však nepovedený start do zápasu nezlomil, v 16. minutě se o vyrovnání postaral kanadský bek Rhett Holland.

Na více již hosté na Hané nedosáhli. Vítěznou branku zaznamenal v 28. minutě Zdeněk Irgl, vítězství korunoval gólem do prázdné branky sekundu před koncem Petr Kolouch.

Zleva Jan Schleiss z Vítkovic a Martin Zaťovič z Brna.

Jaroslav Ožana, ČTK

Sparta padla v Hradci

Po opatrné první třetině se jako první dostali ke slovu domácí hokejisté, když se v 26. minutě prosadil z přesilové hry Radek Smoleňák. Hosté vyrovnali díky šťastné brance Miroslava Formana v 38. minutě, jehož pokus z velkého úhlu si do branky nešťastně srazil gólman Marek Mazanec.

Rozhodující pasáž utkání však patřila domácím. V 48. minutě jim vrátil vedení Radovan Pavlík, o tři minuty později zvýšil náskok Mountfieldu francouzský útočník Jordan Perret. Pražanům dal naději v 54. minutě Vladimír Růžička, při power play však definitivně rozhodl svou druhou brankou večera Radek Smoleňák.

Hradec Králové hostil v pátém kole extraligy Spartu.

David Taneček, ČTK