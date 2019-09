Godla to skvěle zavřel. Hlavně kvůli němu jsem rád za vítězství, chválil Jágr debutujícího brankáře

Po zápase měl úsměv na rtech. Jaromír Jágr přivedl hokejisty Kladna v 5. kole k premiérovému vítězství po návratu do extraligy. V duelu posledních dvou mužstev zdolali Rytíři Zlín na jeho ledě 2:1.

Jak si považujete triumfu na Moravě?

Strašně moc. Je to hrozně cenné vítězství. Vždyť Zlíňané neměli ještě ani bodík a my pouze jediný. Hrálo se tím pádem o šest bodů a já jsem šťastný, že jsme těžké střetnutí zvládli. Už jen cesta do Zlína je totiž z Čech mimořádně náročná.

Jak jste viděl výkon brankáře Denise Godly, který má za sebou úspěšnou premiéru v kladenském dresu?

Hlavně kvůli Denisovi jsem rád, že utkání pro nás dobře dopadlo. Chytal výborně, skvěle to zavřel. Dopustil se snad jen jedné chybičky. Domácí ji naštěstí nepotrestali.

Zleva Ralfs Freibergs ze Zlína v souboji s Jaromírem Jágrem

Dalibor Glück, ČTK

Po vašem střetu s brankářem Kašíkem musel zlínský gólman na začátku druhé třetiny kvůli zranění odstoupit. Podle prvních zpráv má utržené vazy v koleni. Jak jste vnímal tu situaci?

Já jsem bruslil k bráně a zlínský frajer mně skočil pod nohy. Spadl jsem a letěl jsem do brány. Podrazil jsem ho, ale z mé strany to bylo nezaviněné. Slyšel jsem, že Kašík křičí, že má špatné koleno.

Mladík Huf, který ho zastoupil, chytal ovšem velmi dobře...

Přesně tak. Naštěstí se nám ho ale podařilo jednou překonat. A byl to pro nás vítězný gól.

Jaromír Jágr v nepříjemném střetu s brankářem Zlína Liborem Kašíkem

Dalibor Glück, ČTK

Co řeknete k vašemu vyloučení?

Já jsem byl na trestné lavici? (úsměv). Tělo jsem tam dal trochu pozdě.

Prý jste dorazil k utkání do Zlína až úplně na poslední chvíli. Je to pravda?

Je. Musel jsem ještě do kostela, a tak jsem necestoval s týmem. A na dálnici byla zácpa.

Jaromír Jágr a zraněný brankář Zlína Libor Kašík.

Dalibor Glück, ČTK

Projevilo se to na vás v úvodu střetnutí?

Trochu ano. Do zápasu jsem se dostával hůř. Vždyť jsem předtím seděl skoro pět hodin v autě. A už mi dávno není dvacet.