Brankář čapal a kapitán zařídil. Náš výkon je lepší a lepší, těší Vejmelku po druhé nule v sezoně

„Těžký začátek. Výborně nás podržel Karel v bráně. Byl opět vynikající. Hned v úvodu chytil nařízené trestné střílení, to bylo hodně důležité. Kdybychom prohrávali, asi by to byl zase jiný zápas. Ale podařilo se nám odskočit v první třetině a to se pak hraje líp," vykládal brněnský kapitán Zaťovič.

Na nájezd Šimona Stránského v 5. minutě se Zaťovič ani nedíval. „Věřil jsem gólmanovi, že to chytí," přiznal Zaťovič, podle něhož si Brno chvíli zvykalo na vysoké tempo Vítkovic. „Hrají aktivně a hodně bruslí, je jich všude plno. Z toho pak vzniká, že tam někdo propadne," vysvětloval faul a následný nájezd Zaťovič. „Když jsme dali góly, už to bylo v naši režii," popsal Zaťovič.

Zleva Alexandre Mallet z Vítkovic, Jakub Lev z Brna a Erik Němec z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vítkovičtí vyslali na brněnského Vejmelku úctyhodných 40 střel, puk za jeho záda ale nedostali. „Je to pro mě rozhodně lepší, protože, když mám zákroků méně, je těžší udržet se v koncentraci," neztěžoval si na příliš práce Vejmelka, který ve čtvrtém kole vynuloval střelce Sparty, v pátém zastavil všechny pokusy nájezdníků z Vítkovic.

Dvakrát vychytal sólo nájezd Šimona Stránského. „Nařízené trestné střílení byl myslím jeden z klíčových okamžiků zápasu. Doufám, že nám to pomohlo i psychicky. Když na mě jel podruhé, tak jsem měl i trochu štěstí, protože jsem nebyl úplně u tyčky. Naštěstí to tam nezasunul. Byly to docela dost podobné situace, ale stálo při mně štěstí a díky tomu máme tři body," řekl Vejmelka, jenž i v pátém utkání sezony dostal přednost před zkušenějším Markem Čiliakem.

„Tým hraje tak, jak si přejeme, v každém zápase je náš výkon lepší a lepší. Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli," řekl 23letý gólman.

Zleva Jan Schleiss z Vítkovic a Martin Zaťovič z Brna.

Jaroslav Ožana, ČTK