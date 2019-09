Brankář Godla přispěl při premiéře ve Zlíně k prvnímu extraligovému vítězství nováčka. Rád by s Kladnem do předkola play off

Přišel, viděl, zvítězil. Čtyřiadvacetiletý slovenský reprezentační brankář Denis Godla pochytal při své premiéře v kladenském dresu 31 střel zlínských hokejistů a pouze jediný puk propustil do sítě. Značnou měrou tak přispěl k první výhře Rytířů (2:1) po návratu do extraligy. Zleva Martin Kehar z Kladna, Rickard Palmberg ze Zlína a brankář Kladna Denis Godla v utkání 5. kola hokejové extraligy. Dalibor Glück, ČTK Co se vám honí hlavou po vydařeném utkání ve Zlíně? Jsem hrozně šťastný, že jsem byl u premiérového triumfu Kladna v sezoně. A moc mě těší, že jsem k němu mohl přispět. Jak se vůbec zrodilo vaše kladenské angažmá? Když jsem po třech letech skončil ve finském Kuopiu, pokukoval jsem po KHL. Jenže zájem ruských klubů zřejmě nebyl tak silný a k přestupu nakonec nedošlo. Takže jsem čekal, zda mě osloví některý klub z dalších evropských zahraničních soutěží. A když se ozval Jaromír Jágr, kterého považuju za mimořádnou osobnost, domluvili jsme se docela rychle. Během jednoho, možná dvou dní. Zleva Brady Austin a brankář Denis Godla z Kladna, který inkasuje branku. Dalibor Glück, ČTK Jak jste se v prvním zápase cítil? Mám s Kladnem za sebou jen několik tréninků a hned jsem nastoupil do extraligového utkání. Ostrý duel jsem absolvoval po dlouhé herní pauze, a tak jsem žil trochu v nejistotě, jak to dopadne. Cítil jsem se ale v brance docela dobře. A naštěstí jsme urvali důležité tři body. Zdálo se, že jste nevstoupili do zápasu moc dobře... Cesta na Moravu byla dlouhá a náročná, to byla možná příčina. Od druhé třetiny jsme už ale byli Zlíňanům minimálně vyrovnaným soupeřem. V některých pasážích utkání jsme měli navrch. Jaromír Jágr v nepříjemném střetu s brankářem Zlína Liborem Kašíkem Dalibor Glück, ČTK Znal jste některé soupeřovy hokejisty? Skoro vůbec. Zlínskou soupisku jsem si ale pečlivě pročetl. A některé věci jsem řešil před zápasem s trenéry. Třeba jak si Berani počínají v přesilovkách a kteří jejich hráči se nejvíc tlačí před bránu. Pomohlo vám k úspěchu i zranění zlínského gólmana Kašíka na začátku druhé třetiny? Nakonec asi ano, protože jeho mladý náhradník Huf udělal jedinou chybu, když před naším druhým gólem neudržel puk. My jsme ji potrestali. Jinak ale podal výborný výkon. ⏸ | Druhá část góly nenabídla. Kvůli zranění ale musel z branky Libor Kašík, kterého nahradil Daniel Huf. #ZLNvKLA — PSG Berani Zlín (@hokejzlin) September 27, 2019 Jak jste zapadl do kladenské kabiny? Nebyl žádný problém. Všichni chalani jsou v pohodě. Vítáte, že jste v ní našel krajana Réwaye, s nímž jste v roce 2015 vybojoval pro Slovensko bronz na světovém šampionátu do 20 let? Jasně. Vždycky je dobře, když narazíte v novém působišti na známou tvář. Hlavně v prvních dnech to člověk ocení. Zašli jsme spolu na oběd a na večeři a hodně si povídali. Jsem rád, že jsme se znovu potkali v jednom mužstvu. Jágr to s ním zkusí. Využije kdysi obrovský talent jednu z posledních šancí? Prozradíte, s jakými ambicemi jste kladenské angažmá nastoupil? Jednoznačným cílem je pochopitelně záchrana. Já ale věřím, že nás vítězství ve Zlíně nakopne a že se v extralize brzy aklimatizujeme. Jsem přesvědčený, že můžeme myslet i výš. Byl bych strašně rád, kdybychom se v tabulce vmáčkli po základní části do desítky a zahráli si aspoň předkolo play off. Sport.cz, Právo ■ Čestmír Folk, 0 příspěvků v názorovém fóru »