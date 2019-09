Poslední Zlín má další problém. Kvůli zranění Kašíka bude možná hledat brankáře

Zejména Kašíkova absence může být pro Berany fatální. Je možné, že bude mužstvu chybět delší dobu. „Uvidíme, co ukážou podrobnější vyšetření. Poté budeme situaci řešit," sděluje zlínský kouč Antonín Stavjaňa. V záloze má totiž jen mladé a nepříliš zkušené gólmany Daniela Hufa a Michala Kořénka. V případě delší Kašíkovy rekonvalescence není tudíž vyloučen ani příchod dalšího brankáře na výpomoc. „Náš trenér gólmanů Ríša Hrazdira dostal už před sezonou za úkol, aby monitoroval trh s brankáři, kdyby se něco podobného přihodilo. A ono se to bohužel stalo," mrzí Stavjaňu.

Střetnutí s Kladnem dochytal dvacetiletý Huf, který podal velmi dobrý výkon, avšak jedné soupeřově trefě nezabránil a musel se zlínskými spoluhráči skousnout další těsnou porážku (1:2). Byl dokonce vyhlášený nejlepším hráčem moravského mužstva. „Po zápase mě pochválil i pan Jágr. Řekl mi, že se mu líbilo, jak jsem chytal. Cítil jsem se jako ve snu. A taky se omluvil za to, co se stalo Kašovi. Tvrdil, že nechtěl, že to byla mimořádně smolná situace," prozrazuje Huf, o čem se po závěrečné siréně bavil s legendárním útočníkem.

Jaromír Jágr a zraněný brankář Zlína Libor Kašík.

Dalibor Glück, ČTK

Předtím měl extraligové zkušenosti pouze ze skupiny play out. V neděli se v hale vedoucího Liberce s největší pravděpodobností postaví do branky Zlína znovu. „Vůbec netuším, jak to trenéři vymyslí. Pokud ukážou na mě, budu se zase snažit podat co nejlepší výkon. A udělám maximum, abychom konečně urvali první body. V přípravě dřeme na sto procent, a tak věříme, že se už brzy dočkáme. Hlavy dole určitě nemáme," ujišťuje Huf.