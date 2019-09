Pardubice jsou doma i nadále bez bodu

Oba týmy pojaly zápas od začátku hodně bojovně, přesto bylo v bezbrankové první třetině k vidění několik velkých šancí. V sedmé minutě Harju obelstil Svobodu, ale pak nezasunul puk do odkryté branky. Na druhé straně se Lakatoš při samostatném úniku v oslabení ukličkoval až k zadnímu mantinelu. Při šanci unikajícího Hovorky zachránila Vítkovice horní tyčka a osamocený Bukarts při nájezdu tří proti jednomu pálil jen do Kacetla.

Bezbrankový stav trval do 25. minuty, kdy šel Schleiss v oslabení odvážně před Kacetla a odražený kotouč bleskově dorazil do sítě. Ještě v téže přesilovce Dynamo srovnalo: Svobodu nejprve zachránila tyč, ale volný puk si našel Harju a doklepl ho do branky. Vstřelené branky zápasu prospěly a další šance přišly vzápětí.

Brankář Pardubic Ondřej Kacetl (ilustrační foto).

Radek Petrášek, ČTK

Volnější režim v obranné činnosti vyhovoval hlavně hostujícímu týmu. Ve 30. minutě se po dlouhém tlaku dostal ke kotouči osamocený Kvasnička a snadno vrátil vedení na stranu Vítkovic. Svobodovi poté po střele Eklunda a dobrém zákroku znovu pomohla tyčka. Tutovku následně neproměnil Stránský, ale ve 36. minutě Šidlík při přesilovce ranou z křídla přece jen Kacetla propálil.

Na tahu bylo Dynamo, ale to se před Svobodu tlačilo marně. Výjimkou byly dvě nebezpečné střely, které vyslal Harju. Ke kontaktnímu gólu domácímu týmu pomohlo ve 48. minutě štěstí, když Holland při své střele zlomil hůl, ale tečovaný kotouč se přesto dokutálel za čáru. Vítkovičtí dál pozorně bránily a držely hru daleko od své branky. Jejich náskok navíc málem navýšili Dej a Lakatoš. Nestalo se, ale hosty to mrzet nemuselo.