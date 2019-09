Bruslaři konečně využili přesilovku a Zbořil slavil první gól. Chutná dobře, usmíval se

„Gól chutná dobře, i když byl se štěstím," culil se autor vítězné trefy. „Viděl jsem, že rozhodčí zvedl ruku a signalizoval, že budeme hrát pět na tři. Tak jsem puk rychle pustil na bránu a spadlo to tam," vykládal 24letý hokejista.

Radost měl velikou stejně jako jeho spoluhráči, kterým zároveň spadl balvan ze srdce. Bruslaři byli až do šestého kola spolu s Litvínovem jediní v extralize, kteří v této sezoně ještě neproměnili přesilovku. Dočkali se až v jubilejní dvacáté po vyloučení obránce Houdka za hákování.

„Možná si puky dáváme pozdě, někdo ho chce přidržet víc, jiný zase míň. Potřebujeme do přesilovky dostat klid, abychom si dali finální přihrávku přesně," zamýšlí se nad bídnou bilancí mužstva v početních výhodách. Těžkou hlavu si z ní ovšem nedělá. „Liga je dlouhá. Musí si to ještě všechno sednout, abychom to hráli poslepu," připomněl křídelník, jenž v létě posílil Středočechy ze slovenských Nových Zámků, kde nosil i kapitánské céčko.

Na ledě strávil v neděli přes třináct minut a triumfu (4:1) z Plzně si velmi cenil. Přitom nešetřil komplimenty na brankáře Jana Růžičku. Mladík s maskou poprvé v sezoně dostal přednost před zkušeným Slovincem Krošeljem a tah trenérům vyšel. Dvaadvacetiletý gólman vytáhl řadu výborných zákroků, celkově kryl 36 ran.

„Vychytal několik neskutečných situací. Byl klíčový faktor, že jsme tady vyhráli," uznal Zbořil, který si po vítězné bitvě užil děkovačku se skupinou boleslavských fandů. „Přijeli v hojném počtu, i když to neměli třicet minut od baráku. A byli hodně slyšet," chválil.