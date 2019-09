Na ledě vedoucích Tygrů těžil také z inline hokeje. Ještě se učím, říká Huf, zlínský záskok za Kašíka

„Když se podíváte do historie, tak Sedláček i Kašík tady taky někdy dostali šest sedm gólů, stává se to," zmínil jako zlínský odchovanec své dva slavné předchůdce. Právě místo druhého jmenovaného v pátek naskočil proti Kladnu, když se Libor Kašík po střetu s Jaromírem Jágrem zranil.

„Jsem rád, že můžu chytat. Je to pro mě taková odměna za minulou sezonu v Prostějově, kdy jsem dřel. Teď si to užívám," vykládal Huf po náročném křtu mezi elitou.

Pro mladého gólmana to byl teprve čtvrtý start v nejvyšší soutěži. První zaznamenal už před dvěma lety, jenže „jen" v play out. Podruhé naskočil v úvodu aktuální sezony, ovšem na pouhých sedm vteřin za Kašíka, když řešil závadu na výstroji. V pátek pak odchytal téměř dvě třetiny. A v neděli už rovnou celou partii.

„Připravoval jsem se jako na normální zápas. Šel jsem do zápasu s čistou hlavou. Prostě bojovat a ukázat to nejlepší, co umím. Bohužel na začátku tam nějaké góly napadaly," nelámal si s těžkým startem hlavu.

Ještě před úvodním buly ho uklidnil zlínský trenér gólmanů Richard Hrazdira. „Říkal mi, ať si jdu zápas užít a ať bojuju. Gólman má s trenérem gólmanů obvykle bližší vztah než s hlavním trenérem... Pan Hrazdira mě vede odmalička. I jemu vděčím za to, že tady teď můžu stát. Poradil mi, ať to beru jako zápas v inline hokeji, ve kterém také chytám. Mnohdy tam dostanete deset gólů a je to úplně normální," prozradil Huf.

A právě reprezentační zkušenosti z inline hokeje mu před těžkým utkáním pod Ještědem přišly vhod. „V inline hokeji je těžší se přesouvat v bráně, protože tam to neklouže, kdežto na ledě ano. Myslím, že pro gólmana je to výborná příprava, protože v inline hokeji je vám fakt horko, v něm fyzičku opravdu potrénujete. Podle mě mi to v Liberci hodně pomohlo. Je první a hrál fakt výborně, hokej na vysoké úrovni. Jsem rád, že jsem to jakžtakž zvládl," pověděl.

Kdy mu bylo nejhůře? „Když nás zamkli ve třetině, to jsem trochu vařil. Ale co, jsem ještě mladý a učím se, takže vůbec nevěším hlavu. Každý zákrok jsem chtěl co nejlepší, abych pomohl klukům. Nevyšlo nám to, ale to nevadí, jednou to přijde," je přesvědčený o tom, že Zlínští brzy první body v ročníku získají.

Postaví se v příštím kole proti Pardubicím do branky opět? „Jestli dostanu šanci, tak se zase připravím a budu si zápas užívat. Odmala jsem si tohle přál a budu o to bojovat," slíbil Huf.

Vzhledem k závažnosti Kašíkova zranění však vedení Zlína hledá do branky posilu. „Kašík by měl chybět osm až deset týdnů," prozradil zlínský kouč Antonín Stavjaňa. Momentálně má k dispozici Hufa a o rok mladšího Michala Kořénka.

„Určitě jsme chtěli dát mladým gólmanům během sezony nějakou šanci, nicméně deset týdnů je v podstatě až do Vánoc, což je na mladé kluky hodně. Po nějakém záskoku se začneme poohlížet," pověděl v neděli kouč Valachů.