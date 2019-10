Zlín našel hvězdnou náhradu za zraněného Kašíka! Z Brna přichází Čiliak

Hokejový Zlín zareagoval na zranění své brankářské jedničky Libora Kašíka, který je kvůli natrženému postrannímu vazu v pravém koleni až do Vánoc mimo hru. Berani získali z Brna na hostování do konce kalendářního roku slovenského gólmana Marka Čiliaka, který s Kometou získal v extralize dva mistrovské tituly.

Čiliak by se měl zúčastnit čtvrtečního tréninku Zlíňanů, o den později by už měl zažít premiéru v jejich dresu v extraligovém utkání s Pardubicemi.

"Měl bych Zlínu pomoct po dobu Kašíkova zranění. Uvidíme, jak dlouho bude Libor mimo hru," řekl Čiliak pro Sport.cz a Právo. Nad nabídkou Beranů se dlouho nerozmýšlel. "Rozhodl jsem se skoro okamžitě. Potřebuju chytat. S vedením Komety jsme si sedli, nebyli proti," doplnil devětadvacetiletý slovenský gólman.

Brankář Marek Čiliak v dresu brněnské Komety.

Vlastimil Vacek, Právo

"Věřím, že Zlíňanům pomůžu k prvním bodům. Jsem přesvědčený, že mají natolik kvalitní mužstvo, aby se brzy odlepili z posledního místa. Udělám pro to maximum. Jdu tam s čistou hlavou, nezatížený předchozími porážkami," vyhlíží už Čiliak páteční debut za Zlín proti Pardubicím. V neděli Berany čeká v Brně zápas s Kometou. "V tomto utkání určitě nenastoupím. Tak zní dohoda," prohlásil Čiliak.

Kašík se zranil v pátečním duelu s Kladnem, kdy do něj nešťastně najel útočník Rytířů Jaromír Jágr, jehož fauloval lotyšský obránce Zlína Ralfs Freibergs. Kašík má koleno na minimálně tři týdny v ortéze a s nohou nesmí hýbat. Poté přijde na řadu více než měsíční rehabilitace.

Jaromír Jágr a zraněný brankář Zlína Libor Kašík.

Dalibor Glück, ČTK

Ve zlínské brance ho ve zbytku utkání s Kladnem a v nedělním souboji s Libercem nahradil dvacetiletý Daniel Huf, Berani ještě mají k dispozici o rok mladšího Michala Kořénka.

„Chtěli jsme dát šanci mladým gólmanům, ale po upřesnění diagnózy (Kašíkova) zranění je doba léčení bohužel až do Vánoc. Společně s generálním manažerem Martinem Hostákem řešíme tuto nepříjemnou situaci. Jedna z možných variant je, že hledáme náhradu a zjišťujeme, jaké jsou možnosti na trhu. Pár tipů jsme dostali," uvedl Stavjaňa před pár dny.

Volba padla na Čiliaka, jenž je symbolem úspěchů Komety z posledních sezon. V té aktuální se ale zatím v brněnské brance neobjevil, přednost dostával Karel Vejmelka.

„Marek sám cítí, že by u nás v tuto chvíli neměl takové vytížení. A je jasné, že každý gólman potřebuje chytat, dostat se do potřebného tempa a pohody. Pro Kometu bude dobré, že bude chytat a bude mít herní praxi," říká k přesunu Čiliaka do Zlína hlavní trenér Brna Petr Fiala.