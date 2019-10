Zatím o sobě s Andym víme, pochvaloval si spolupráci s Nestrašilem třinecký Roth

Do velké pohody se po zranění dostává třinecký obránce Vladimír Roth. V nohách má aktuálně pět utkání, v nichž zaznamenal pět bodů. Proti Vítkovicím v předehrávce 7. kola přidal k dosavadním třem přihrávkám i premiérové dva góly. Zásadní podíl na jeho bodovém vzestupu má zdá se příchod Andreje Nestrašila, který nahrál na obě Rothovy přesilovkové trefy proti Vítkovicím, v předešlém utkání zase jeho útok těžil z přihrávek třineckého beka. „Nechci to zakřiknout, ale zatím o sobě tak nějak víme a funguje to,“ liboval si exslávistickou spolupráci Roth.

I druhé derby s Vítkovicemi v sezoně bylo pořádně bláznivé. Minule jste v Ostravě vedli 3:1 a prohráli, dnes jste málem dvakrát přišli o tříbrankový náskok, čím to je?

Místo abychom to poté, co jsme dvakrát ulétli na tři góly, zklidnili, tak jim nabídneme nějaké zbytečné snížení. Rozhodně si takhle ty zápasy nepředstavujeme. Je vidět, že máme pořád na čem pracovat. Je začátek sezony, sami víme, že naší hře ještě něco chybí.

Nebylo tam polevení, když jste vedli o tři góly?

Nechci říct, že polevení. Ani si nemyslím, že bychom nebyli plně koncentrovaní, ale vždycky jim to tam nějak spadlo. Ty góly byly takové, ne, že by si je Vítkovice nezasloužily, ale skákalo to tam na brance, dorazili to. I takové góly padají, samozřejmě. Musíme to zlepšit a soupeře nechat dole, když vedeme o dva tři góly.

Měli jste obavy, když Vítkovičtí neustále dotahovali?

Není to nikdy příjemné. Když jsme dali na 5:2, tak jsem už i já začal myslet, že ten závěr bude trošku v klidu a že s takovým mužstvem, jaké máme, si to pohlídáme. Ale dostali jsme takový gól negól a dostali Vítkovice do hry.

Poprvé jste ale vyhráli venku. Je to úleva?

Před zápasem jsme siř říkali, že už potřebujeme venku sebrat nějaké body. V minulé sezoně se nám to celkem dařilo, ale nyní jsme to nějak nemohli nastartovat.

Hráči Třince se radují z druhého gólu proti Vítkovicím. Zleva Vladimír Roth, Ondřej Kovařčík, Michal Kovařčík, Andrej Nestrašil a Milan Doudera.

Jaroslav Ožana, ČTK

Dva góly jste dal v přesilovce, oba z téměř identického místa. Zdá se, že to máte dobře sehrané?

Snažíme se ty přesilovky furt pilovat, v nich se rozhodují zápasy. I Vítkovice v nich daly dva góly, v tomhle to bylo srovnané. Jsme hlavně rádi, že nám to tam v přesilovkách zatím padá.

Pálil jste z místa, které obvykle obývá Martin Růžička. Snažíte se jej tam zastoupit, když je zraněný? Bude se mít kam vrátit?

On to trefuje přece jenom víckrát, takže nebudu mít problém mu to tam uvolnit.

Jan Schleiss z Vítkovic v obklopení tria hráčů Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ale máte to evidentně v ruce...

Někdy je to o štěstí, někdy to napálím a ani nemám čas se koukat, kam to letí.

Po Hradci vás Andrej Nestrašil chválil za přihrávky, dneska vám na góly zase nahrával on. Funguje vám to spolu?

Nechci to zakřiknout, ale zatím o sobě tak nějak víme. Andy je rozdílový hráč, který ty body umí udělat a vytvořit situace pro druhé hráče. Jsme rádi, že tu je a doufejme, že vydrží co nejdéle.

A vydrží, když má takovou fazónu? Ze dvou zápasů také čtyři body...

V hlavě asi stále má to, že by chtěl odejít a zahrát si ještě venku. Přejeme mu to, ale na druhou stranu, čím déle vydrží, tím líp pro nás. Boduje, do kabiny taky zapadl taky úplně v pohodě. Jeho příchod je velký přínos.