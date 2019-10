Roman po zranění začal třemi body, byl ale smutný: S Třincem to pokaždé otočit nejde

Už jste fit?

Chtěl jsem hrát. Myslel jsem, že to vyjde už minulý zápas, ale ještě to nebylo ono. Měl jsem teď nějaké čtyři tréninky, na první zápas nebyl můj výkon úplně špatný, ale štve mě, že jsme nevyhráli.

První bod za přihrávku jste si připsal v polovině druhé třetiny. Dostával jste se do zápasu po zranění déle?

Bylo to hodně kostrbaté. První třetina byla hodně těžká, protože když měsíc člověk nehraje, tak by se rád rozehrál s nějakým soupeřem, s nímž by si sáhl na puk, ale já tam jen jezdil od ničeho k ničemu. Víceméně jsem se jen snažil chytit tempo zápasu, moc se mi to ale nedařilo. Od druhé třetiny to bylo mnohem lepší, zápas se vyvíjel solidně. Dokázali jsme se do něj vrátit.

Kdyby se vám podařilo ubránit přesilovku, možná byste znovu dokázali utkání zvrátit. Byl v nich klíč k utkání?

Třinec má kvalitní a ofenzivní beky i útočníky, to každý ví. Dvakrát to pěkně trefil Roth, takže to bylo těžké bránit, protože málokdo to tak trefí.

Na konci jste měli opět spoustu šancí, proč to nevyšlo?

Trenér říkal, že máme fáze, kdy hrajeme strašně, pak hokej a nakonec hrajeme výborně. Dneska jsme třicet minut hráli výborně, ale s takovým soupeřem jako je Třinec to nevyjde vždy tak, jako minule, kdy to kluci v posledních pěti minutách otočili.

Trenér Petr se zlobil, že vyloučení za příliš mnoho hráčů bylo špatně posouzené. Jak jste tuhle situace viděl vy?

Vůbec jsem to neviděl, vydýchával jsem, vůbec nevím. Měli jsme tlak, jejich přesilovka nás přibrzdila, ale ubránili jsme to a šli jsme zpátky a znovu jsme je zatlačili. Byla to stupidní chyba, nemělo by se to stávat, ale neviděl jsem to. Je to škoda, protože druhou a třetí třetinu jsme hráli fakt dobře, přesilovky nám šly. Škoda, že jsme jich neměli více, když jsme zatlačili, přišlo mi, že nevěděli, kam skočit. Škoda, že jsme dali kontaktní gól na 4:5 tak pozdě (Roman snížil na 4:5 v 53. minutě v přesilovce).