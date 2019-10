Hokejová Sparta má posilu z Finska!

Hokejový útočník David Tomášek posílil po konci angažmá ve finské Jyväskylä pražskou Spartu. S mateřským klubem se dohodl na dlouhodobé smlouvě. Zasáhnout by podle všeho může už do nedělního extraligového utkání na ledě Mladé Boleslavi.

Třiadvacetiletý útočník se vrací do Sparty po devíti letech, kdy ještě jako žák zamířil do zámoří. Přes žákovské soutěže a OHL se vrátil do Česka, kde nastupoval za Pardubice a propracoval se až do reprezentace.

„David byl vloni dlouhou dobu člen reprezentačního kádru, z něhož vypadl až těsně před mistrovstvím světa. Je to mladý, ambiciózní hráč a navíc náš odchovanec. Ve Spartě působil před svým odchodem do zámoří. Po ukončení smlouvy ve finském Jyväskylä jsme se domluvili na dlouhodobé smlouvě až do roku 2022," uvedl sportovní ředitel Petr Ton.

Předešlou sezonu odehrál David Tomášek ve finské SM-liize, kde nasbíral 36 bodů (11+22) v 56 zápasech základní části a další gól vstřelil ve dvou duelech play off. V aktuálním ročníku zasáhl do sedmi utkání se solidní bilancí jedné trefy a pěti gólových přihrávek, ale po ukončení smlouvy v Jyväskyle se dohodl na angažmá se Spartou.

"Vracím se do míst, kde to dobře znám, kam jsem se jako malý kluk chodil dívat na áčko. Je to speciální pocit a rozhodně jsem za to moc rád," řekl po příchodu.