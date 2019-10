Odchod Nestrašila je ztráta, ale tak nějak jsme to čekali. Góly musí dávat jiní, říká Stránský

Na pouhé dva zápasy se v české extralize zdržel reprezentační útočník Andrej Nestrašil, než vyslyšel volání z ruského Magnitogorsku hrající Kontinentální hokejovou ligu. Do třinecké sestavy se místo něj proti Karlovým Varům dostal exvítkovický David Květoň, zodpovědnost za sběr zápasových bodů převzal Matěj Stránský, jenž se na výhře 4:3 v prodloužení podílel dvěma góly.

„Moc jsem se do šancí v posledních zápasech nedostával, tak jsem si řekl, že když něco dostanu, tak se budu snažit vystřelit. Dvakrát jsem do toho plácnul a spadlo to tam," culil se 26letý Matěj Stránský.

Karlovy Vary jste porazili až v prodloužení a poprvé v sezoně doma ztratili body. Byl to nejtěžší soupeř?

Karlovy Vary mají dobrý mladý tým, který hodně bruslí, bylo to hodně těžké utkání a jsme rádi za dva body. I oni měli v prodloužení šance, přežili jsme v něm oslabení a jsme rádi, že nám to tam spadlo.

Využili jste hned první přesilovku, pak ale čtyřminutovou ani pět proti třem už ne. Tam jste ztratili výhru?

Je to možné, musíme se v nich zlepšit, mohli jsme tam rozhodnout zápas, odskočit na dva tři góly. Na tom musíme zapracovat, vypilovat tyhle věci.

První přesilovku jste proměnili o pěti vteřinách. Ta by mohla být pro vás takový mustr?

Jo, jo. Alespoň jeden gól jsme v nich dali. Ale šancí a příležitostí jsme měli více. Musíme na tom zapracovat. Možná, čím má víc člověk času, tím se snaží více vymýšlet. Možná je to i tím.

Místo Andreje Nestrašila, který odešel do KHL, se poprvé v sestavě objevil David Květoň? Pomůže?

Hrál s bráchou (Šimonem) za Vítkovice, znám ho. Je super, že takhle může přijít pomoct. Měl to těžké, skočil do rozjetého vlaku, ale ujal se toho dobře, pomohl nám. Klobouk dolů.

Je ochod Nestrašila velkou ztrátou?

Je, ale tak nějak jsme čekali, že s námi dlouho nezůstane. Je to kvalitní hráč, který má za sebou jak zápasy v NHL, tak v KHL. Doufali jsme, že zůstane déle, ale přeju mu hodně štěstí v novém angažmá. Ztráta to je, ale je to šance pro další, góly musí začít dávat jiní.

Třeba vy. Karlovým Varům jste se trefil dvakrát a zdvojnásobil svou dosavadní gólovou produkci v Třinci. Něco jste změnil?

Ve středu hostíte v Lize mistrů švýcarské Lausanne, které v přípravě porazilo Philadephii Flyers. Ukázali kvalitu?

Čeká nás kvalitní soupeř, to všichni víme. Musíme se dobře připravit na videu i na ledě. V Lize mistrů chceme letos uhrát nějaký dobrý výsledek. Hrajeme s nimi doma a pak u nich a bude hodně důležité to doma zvládnout abychom si udělali nějakou pohodu a náskok v tabulce. Doufám, že je porazíme a můžeme si pak říkat, že jsme lepší než Philadephie. (smích)