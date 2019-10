Kometa naprosto selhala, Berani slaví podruhé v řadě

Trenér Brna Petr Fiala měl svým svěřencům co vysvětlovat

Do zlínské branky dvacetiletý Huf a záda mu kryl o rok mladší Michal Kořének. Marek Čiliak, který přišel do Zlína v tomto týdnu hostovat právě z Komety, do utkání na vlastní žádost nezasáhl.

Prvních pět minut odehrála Kometa podle předpokladu v tlaku a náporu, ale bez vyložené šance. Tu si nevypracovala ani v přesilové hře a naopak v ní inkasovala. Po laxní rozehrávce Muellera ve středním pásmu chtěl chybu napravit Vejmelka, ale namazal na hůl Fryšarovi, který do prázdné branky otevřel skóre.

Domácí se z laciného gólu nemohli vzpamatovat a byli potrestáni během deseti vteřin v 17. minutě. Nejprve z mezikruží pálil přesně Ferenc a vzápětí po další nedůslednosti v rozehrávce měl cestu k snadnému gólu otevřenou Honejsek.

Ani druhá třetina žádnou zásadní změnu v obrazu hry nepřinesla. Kometě nebyla nic platná převaha, když jí chyběla přesnost přihrávek, dravost a zakončení. Naopak v pohodě hrající Zlín dokázal své šance využívat. Ve 28. minutě vyhnal Vejmelku z brněnské branky čtvrtý gól z hole Šlahaře.

Zleva Silvester Kusko z Brna, Jakub Ferenc ze Zlína a brankář Zlína Daniel Huf.

Václav Šálek, ČTK

Jeho nástupce Klimeš ale vydržel s čistým kontem necelých pět minut. Kubiš v pohodě objel bránu Komety, našel volného Honejska, jenž se nemýlil. O výsledku bylo prakticky rozhodnuto, Zlín ve třetím dějství v přesilovce svůj náskok ještě pojistil, navíc neupustil od velmi dobré obrany, Kometa na ni jen velmi těžko hledala recept. Nakonec ho ani nenašla a poprvé v sezoně odcházela z ledu, aniž by dala jediný gól.