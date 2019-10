Možná je lepší, že jsme první výhru doma urvali o gól, říká prozatímní kouč Pardubic Bělohlav

„Chtěli jsme především zastavit výsledkový propad. To se povedlo, takže připouštím, že s Bělohlavem na střídačce můžeme vyrukovat i v pátek proti Liberci. Nejsem zastánce unáhlených rozhodnutí, v následujících dnech chceme najít optimální podobu realizačního týmu," uvedl generální manažer klubu Martin Sýkora.

Pardubice přesto zůstávají na dně tabulky. „Mužstvo ale zabralo. Byla tam bojovnost a vůle rvát se o úspěch, což aplausem ocenili i fanoušci. Klíčové bylo přerušit sérii čtyř porážek," řekl Bělohlav, jenž byl na střídačce s místními ikonami Janeckým a Čáslavou.

Jan Mandát z Pardubic a Jaromír Jágr z Kladna.

Josef Vostárek, ČTK

Hráči to odmakali, říká kouč

„Podobný zápas jsme potřebovali a v naší situaci je možná lepší, že jsme ho urvali o gól. Chyby tam byly, ale hráči to odmakali a přálo nám i štěstí. Měli jsme si závěr zjednodušit využitím přesilovek, pak bychom to dohrávali více v klidu. Ale možná že to právě takhle mělo být," tvrdil Bělohlav.

V zákulisí se mluví o možnosti příchodu některého z exreprezentačních koučů (Jandač, Růžička i Hadamczik). „Nechci žádná jména komentovat, nechte nás prosím v klidu pracovat a včas řekneme, kdo tady bude trénovat," mínil Sýkora. „Já dělám práci s mužstvem a věci kolem neřeším," mínil Bělohlav.

Jágr: tři góly za víkend

Na kladenských hokejistech bylo znát, že druhé utkání během víkendu je pro ně vyčerpávající. „Moc nám nešly nohy, proto i ta vyloučení, která brzdila naši hru," říkal útočník Ladislav Zikmund. Jen 47letý Jaromír Jágr ukázal energii, po dvou gólech do liberecké sítě měl prsty i v obou brankách hostů na pardubickém ledě.

Denis Godla z Kladna, Radoslav Tybor z Pardubic a Brendon Nash z Kladna.

Josef Vostárek, ČTK

S bilancí 5+1 je Jágr nejproduktivnějším z Rytířů. „Začal jsem sezonu se sto dvaceti kily a ke konci už taky nemám sílu. Vydržím půl zápasu, pak je to se mnou horší," tvrdil Jágr, když po čtyřech zápasech skončila kladenská bodová šňůra. „Jak jsme si v sobotu večer po Liberci říkali, že jdeme správným směrem, tak teď nevím," dodal.

„Na začátku nám absolutně chyběl pohyb. Navíc jsme vyrobili hrubé chyby, které Pardubice potrestaly. Když jsme v předposlední minutě snížili na rozdíl jediného gólu, tak jsme do poslední části šli s tím, že se pokusíme vyrovnat. Udělali jsme ale čtyři fauly, a když hrajete v závěru zápasu osm minut v oslabení, tak se těžko taková myšlenka realizuje," zlobil se asistent kladenského kouče David Čermák.