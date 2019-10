Berani podlehli obhájci titulu a znovu klesli na dno tabulky

Berani měli v úvodu utkání dvě početní výhody, ovšem jak se později ukázalo, více než ty jim svědčí vlastní oslabení. Právě v něm totiž dokázali ve 13. minutě otevřít skóre, kdy situaci dva na jednoho zakončil domácí kapitán Žižka.

Za Oceláře následně mohl srovnat Vrána, ovšem v samostatném úniku proti Čiliakovi neuspěl. A tak se Oceláři radovali z vyrovnání až v samém závěru první třetiny, a to hned natřikrát. Polanský dostal puk do sítě z brankoviště - radost číslo jedna. Podruhé se střídačka hostí radovala poté, co gól potvrdil videorozhodčí. A potřetí, kdy definitivu stavu 1:1 dalo i přezkoumání videa rozhodčími po trenérské výzvě Beranů.

Na startu prostředního dějství se podařilo Třinci otočit skóre zásluhou Vrány, jenž prostřelil Čiliaka bekhendem. Navýšit vedení hostů mohl střelou od modré Gernát, jenže orazítkoval jen tyč.

Krátce po polovině zápasu domácí dostali skvělou příležitost k vyrovnání, když měli k dispozici minutovou přesilovku pět na tři. A také ji využili, když nabídku Freibergse na teč proměnil Köhler. Do kabin šli ale přeci jen spokojenější Oceláři, kdy Čiliak neudržel nahození od mantinelu a do prázdné branky dorážel Chmielewski.

Duel, který doprovázelo mnoho menších i větších šarvátek, se domácím vymknul z rukou v čase 42:03, když musel Köhler s pětiminutovým trestem navrch do šatny. Přesilovku sehráli Oceláři skvěle a vytěžili z ní vedení 4:2 díky trefě Hrehorčáka. Další oslabení hráli Berani poté, co dostala menší trest hráčská lavice za protesty trenéra Stavjani.

Zlín ještě zkusil v závěrečných čtyřech minutách power play, v té ale jakékoliv naděje Beranů na zvrat utnul gólem Dravecký.