Jágr po další své show: Byl jsem v p*deli a nemohl ani dýchat. Teď odlétám do Ameriky

Opravdu vás ani za stavu 0:3 na začátku druhé třetiny nepřepadávaly černé myšlenky?

Žádná panika nebyla. Tři naše lajny hrály dobře, jen ta naše (se Zikmundem a Stachem) ne. Cítil jsem se špatně.

Proč?

Měl jsem chřipku. Hele, já byl v první třetině v prdeli, ani jsem nemohl dýchat. Moji spoluhráči to věděli. Moc jsem klukům nepomohl. Nešlo to. Ale věřil jsem, že postupem času se do toho dostanu.

Taky že jste se do toho dostal. Nejprve jste připravil gól pro Stacha, pak jste sám v přesilovce snížil na 2:3... Cítil jste, že tady se utkání začínalo lámat ve váš prospěch?

Začíná to od naší lajny. Když nebudeme hrát dobře, odrazí se to i na ostatních. V první třetině naše lajna skoro nebyla v plzeňském obranném pásmu, svůj minizápas jsme prohráli.

Jaromír Jágr v extralize i v 47 letech stále září.

Slavomír Kubeš, ČTK

Není to poprvé, co jste v sezoně museli obracet skóre. Skoro to vypadá, že abyste se probrali, musíte nechat jít soupeře do vedení...

Tak to není. Nevím, kde je problém. Zatím to vychází, takže je to v klidu.

Vy jste bodoval už ve čtvrtém zápase v řadě, celkově máte v sedmi zápasech šest gólů a dvě asistence...

Kdybych mohl týmu pomoct víc, tak jsme hráli víc v pásmu Plzně. Nakonec jsme dali góly a ve třetí třetině jsem chtěl, aby naše lajna hrála na Gulyho To už jsme se spíš soustředili, abychom neinkasovali.

Jaromír Jágr v zápase proti Pardubicím

Josef Vostárek, ČTK

Proč jste chtěl, aby právě vaše formace nastupovala na tu Gulašovu. Vždyť vy ani David Stach moc nejste obranáři?

Ale tam vůbec nejde o obranu! Lidi musí pochopit, že obrana neznamená bránit v našem pásmu. Už jenom to, že máš puk na hokejce je skvělá obrana, protože soupeř ho nemá.

Elitní plzeňskou formaci jste nakonec ubránili, prosadila se jen díky Gulašovu proměněnému trestnému střílení. Tím plzeňský kapitán skóroval už podeváté v řadě a vyrovnal tím rekord Viktora Ujčíka v základní části soutěže samostatné české extraligy...

Dopadlo to tak, jak mělo. Guly si prodloužil sérii a my jsme vyhráli. Všichni jsou šťastní. (znovu se rozesměje).

Kladenský útočník Jaromír Jágr během utkání s Plzní.

www.rytirikladno.cz, Josef Poláček

Hodně si vážíte toho, že jste silnou Plzeň nakonec dokázali porazit?

Plzeň je velký družstvo a bude vyhrávat spoustu zápasů. To, že jsme se vrátili do hry za stavu 0:3, je skvělá známka. Samozřejmě nechceš prohrávat pořád 0:3, ale taková je realita.

Ukazuje to na velkou sílu týmu, kterému se před sezonou moc nevěřilo?

Už po zápase s Libercem (Kladno jej v dohrávce 7. kola porazilo 5:3) jsem říkal, že to není o sebevědomí ale o tom, abys věřil tomu, jakým jdeme směrem. Ne v zápase, ale v trénincích. Zápas je takové okořenění, takový dezert. Takhle jsem to měl nastavené vždycky. Když si odvedeš práci v tréninku, jdeš si užít zápas. Cítím, že tyhle návyky už máme.

Jaromír Jágr na tréninku kladenských Rytířů.

Těší vás, že ostatním dokazujete, jak se mýlili, když vás pasovali na jasného aspiranta na sestup?

Není důležitý, co si o tobě myslí ostatní, ale co si o sobě myslíš ty.

Může být obrat nad Plzní velkou psychickou vzpruhou pro Rytíře?

Pořád musíš být na pozoru. My porazíme Liberec a pak nastoupíme vlažně do zápasu s Pardubicemi. Ty sice hrály dobře, ale my jsme k tomu nepřistoupili, jak jsme měli. Je to škoda, protože jsme tam nějaký bod mohli uhrát. Ale Pardubice si výhru zasloužily. Myslel jsem si, že nás nepřehrály, ale pak jsem viděl video ze zápasu a musel jsem uznat, že nás přehrály. Bylo to naším přístupem.

Doma jste bodovali už počtvrté v řadě, naprázdno jste vyšli jen ve 2. kole proti Hradci Králové. Cítíte, že na úzkém kladenském ledu se soupeřům nehraje snadno?

Už před sezonou jsem signalizoval, že sem se nebude nikomu jezdit s radostí. Ale záleží jen na nás. Jsme zvyklí na malé hřiště, hrajeme na něm styl, který by na něm měl fungovat. Je to naše výhoda, ale zároveň nevýhoda na hřištích soupeřů. Máme led 26 metrů široký, některá kluziště mají 28 metrů, což zase není takový rozdíl. Ale když hraješ v Pardubicích na třicítce? To už je velký rozdíl.

Co říkáte na zlepšující se výkony Davida Stacha, který v posledních dvou kolech vstřelil tři góly?

Víš co, musí se mnou chodit na dobrovolné tréninky, to je číslo jedna. Takže už pochopil, že musí trénovat. A je vidět, že mu to pomáhá. (směje se)

Kladno čeká další zápas až příští neděli. Kvitujete to, že se tak alespoň úplně vyléčíte z chřipky?

Stejně tady nemůžu být, protože kvůli zelené kartě musím odletět do Ameriky. Celý týden jsem měl vyřizování a ani jsem moc nemohl trénovat. Nevím, za jak dlouho se vrátím, my teď ale stejně dlouho nehrajeme.

Úvod extraligového ročníku sledoval zraněný Jaromír Jágr jen na střídačce Kladna.

Vlastimil Vacek, Právo

Na nedělní zápas v Mladé Boleslavi už budete zpátky?

Vypadá to tak.

Nebudete mít tréninkové manko?

Nemám na výběr. Jsou situace, které musíš řešit. Kdybych se zranil, taky bych nehrál.