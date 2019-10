HOKEJ ONLINE: Kometa vymazala ve šlágru manko. Plzeňský Gulaš slaví výhru, hattrick i rekord

Hokejisté Vítkovic měli na ledě Mladé Boleslavi skvělý nástup. Už ve 3. minutě je poslal do vedení Kurovský, aby za chvíli Schleiss jejich náskok navýšil. Ještě před odchodem do kabin však snížil Skalický. A když se v prostřední dvacetiminutovce trefil dvakrát zkušený Michal Vondrka, hned se Středočechům dýchalo lépe.

Sotva se však třetí část hry zlomila do druhé polovina, zaknihoval do statistik druhý gól i vítkovický Schleiss a bylo srovnáno. Boleslav však vytáhla další silný kalibr, kdy převážil skóre na její stranu zkušený Jakub Klepiš. Skóre pak ranou do prázdné branky pečetil Najman a Středočeši vyhráli 5:3.

Výhru Varů zařídil Rachůnek

Hradecký Mountfield se v první třetině trápil v koncovce a pykal za to. Už po necelých dvou minutách skóroval Beránek a hostě vedli. Stejný stav vydržel začátku třetí části hry. To se v přesilovce prosadil Tomáš Rachůnek a hostům se dýchalo ještě lépe.

Pak sice vykřesal pro Mountfield naději Cingel, jenže když Hradec zkusil hru vabank a odvolal gólmana, jistil výhru hostů do odkryté klece opět Tomáš Rachůnek.

Indián Gulaš slaví třikrát

Ústřední postavou duelu mezi Plzní a Pardubicemi byl útočník Indiánů Milan Gulaš. Ten se třikrát prosadil v přesilových hrách a rozhodl o vítězství Západočechů. Slavil šestý hattrick v kariéře, zároveň je také novým českým rekordmanem. Trefil se totiž ve všech deseti zápasech nového ročníku extraligy, na kontě už má dokonce třináct přesných tref.

Liberec do Brna nepřijíždí v nejlepším rozpoložení, protože naposledy nečekaně prohrál s Pardubicemi a navíc ztratil i dva předchozí zápasy venku.

Co napravovat má před svými diváky i Kometa, která z posledních pěti kol sice jen jednou prohrála, ale byl to domácí debakl 0:7 s posledním Zlínem.