Mladá Boleslav nabrala dvoubrankové manko, ale nakonec slaví výhru

Hostům vyšel na výbornou vstup do zápasu. Už na konci třetí minuty vystihli váhavou rozehrávku domácích ve vlastním pásmu a také je za ní potrestali. Puku se zmocnil Werbik, jenž okamžitě našel před Krošeljem zapomenutého Kurovského a ten už si věděl rady. Hostující gólman Svoboda si o chvilku později poradil se Zbořilovým pokusem i Vondrkovou dorážkou.

Středočeši ale jako kdyby se nemohli dostat do optimální provozní teploty a dobře to dokumentovala i situace ze začátku 14. minuty, kdy podruhé inkasovali. Krenželok našel přihrávkou napříč pásmem Schleisse, který si sice dlouho rovnal mířidla na střelu, ale nakonec s ní uspěl. Bruslařský klub se dočkal až 51 sekund před první přestávkou, kdy Zbořil vyhrál buly ideálně pro Ševce, jeho bombu sice ještě Svoboda s námahou vytěsnil, na dorážku Skalického už ale včas zareagovat nemohl.

Další komplikace z pohledu Středočechů následovaly poté v krátkém sledu. Od druhé části už nenastoupil do domácího brankoviště Krošelj, ale nahradil ho Růžička. A v čase 20:28 skončil duel pro útočníka Žejdla, jenž inkasoval trest na pět minut a do konce za zásah do oblasti hlavy a krku. Dlouhou početní výhodu hostů ale už pět sekund poté zkrátil faulem Mallet.

Mladoboleslavští se dostali z nejhoršího a i když brzy nato sami přesilovku nevyužili, ve 35. minutě už se jim to podařilo. Už po necelé půlminutě poslal předčasně zpět do hry hříšníka Krenželoka po nádherné Zbořilově nabídce Vondrka. Domácí mohli dokonat obrat ještě do druhé přestávky, další přesilovku už ale nevyužili.

S chutí pak ale vlétli do třetí dvacetiminutovky a dokonání obratu se skutečně dočkali. Nejprve sice Skalický ztroskotal v dobré šanci na Svobodovi, dostal se ale opět k puku, který nachystal na modré čáře Fillmanovi a po jeho pokusu dorážel Vondrka.

V 51. minutě bylo ale vyrovnáno, když Schleiss přesměroval za Růžičkova záda výbornou Bukartsovu nahrávku. Radost Ostravanů byla pryč přesně po 100 sekundách: Najman byl sice tísněný, přesto dokázal od zadního hrazení najít mezi kruhy číhajícího Klepiše a ten zavěsil pod horní tyčku. Právě úspěšný střelec měl blízko k pojistce, jenže Svoboda byl proti. Zachránit hosty při power play mohl Dej, ale místo vyrovnání rozhodl Najman.