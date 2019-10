Kometa hlásí posilu, někdejší reprezentant se vrací do extraligy

Hokejová Kometa hlásí posilu do útoku, když se na smlouvě dohodla s někdejším reprezentačním forvardem Vladimírem Svačinou. Ten dosud působil v prvoligové Porubě.

Vladimír Svačina míří z prvoligové Poruby do extraligového Brna.

„Bohužel je to tak, Vláďa v Porubě po více než měsíci končí. Moc mu děkujeme, odvedl tady velký kus práce, a přejeme mu hodně štěstí při dalším angažmá," uvedl generální manažer Poruby Pavel Hinner pro oficiální stránky klubu s tím, že hráči vyprší smlouva v aktuálně druhém celku druhé nejvyšší soutěže 16. října.

Svačina letos na jaře získal s Třincem extraligový titul, nové smlouvy se ale u Ocelářů nedočkal. A protože nakonec v létě nevyšlo jednání s Vítkovicemi, zamířil do Poruby, v níž už působil v žákovských a mládežnických kategoriích.

Vladimír Svačina na tréninku třineckých hokejistů v minulé sezoně.

Petr Rubal

V aktuálně druhém týmu Chance ligy se Svačinovi dařilo, v třinácti zápasech posbíral čtyři góly a čtrnáct asistencí, což z něj dělá čtvrtého nejproduktivnějšího hráče soutěže.

Jeho výkony pochopitelně neušly pozornosti extraligových celků, a nakonec se dvaatřicetiletý rodák ze Studénky dohodl s Kometou. Za ní by poprvé mohl nastoupit už v neděli proti Plzni.

„Dostal nabídku z Komety a dohodl se na smlouvě. Není to však loučení napořád. Jsme dohodnutí s Brnem, že pokud by se například ocitl mimo sestavu, může za nás nastoupit. Má vyřízeny střídavé starty do Poruby," doplňuje Hinner.

Kometa bude pro Svačinu šestým extraligovým klubem. Vedle Třince hrál i za Vítkovice, Liberec, Plzeň a Mladou Boleslav. Celkem v nejvyšší soutěži odehrál 610 zápasů s bilancí 134 branek a 172 asistencí. V patnácti startech za reprezentaci zaznamenal dvě trefy.