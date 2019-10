Kam zmizel Jágr? Po rozjímání zamířil do oblíbené destinace, ukázal svázané ruce, možná dojde i na hokej

V delší herní pauze, která vyšla v těchto dnech kladenským Rytířům, vyrazil jejich majitel a hvězdná opora Jaromír Jágr do oblíbené destinace. Poté, co se mu povedlo nasměrovat extraligového nováčka k prvním bodovým ziskům v novém ročníku si užívá v Las Vegas.

V minulých dnech jej kromě intenzivní práce na pozvednutí jeho Kladna zaznamenaly objektivy na pohřbu Karla Gotta, po němž pak ještě dlouhé minuty rozjímal v katedrále.

Teď už však relaxuje a také pracuje v pouštním království hazardu a zábavy vůbec. Ostatně i Gott, k němuž jej, jak naznačuje vyjádření na sítích, poutá obdiv, to kdysi zkoušel ve Vegas.

V Jágrově kariéře na to nedošlo, ale lze si asi vsadit na to, že kromě kasina ani tamní hokejovou halu při téhle návštěvě nemine. Zvláště když je také plná Rytířů. A to hned zlatých. O jeho angažmá u nich se kdysi hodně spekulovalo. Že by to jako byla u tehdejšího nováčka NHL pro něj parádní tečka za působením v zámořské soutěži. Ale vše se pak zamotalo jinak a Jágr nabral směr k těm svým středočeským, v jejichž dresu je teď se šesti zásahy nejlepším střelcem v sezoně, ač je mu sedmačtyřicet.

Golden Knights z Vegas si teď může alespoň prohlédnout zblízka, protože v době jeho návštěvy hrají na domácím ledě s Nashville a Ottawou. V Praze však před zápasem NHL Philadelphie s Chicagem dal přednost koncertu zpěvačky Sandry.

Sítě zatím nabízejí pohled na Jágra, kterak v doprovodu promotéra Petra Větrovského a influencera Jiřího Kally odcestoval za oceán a natáčí tam klip. Snímek na sítích jej ukazuje s naoko svázanýma rukama u vody. Co z toho bude? Nechme se překvapit.

Jeho tělesná konstrukce vzbuzuje údiv. „Český gladiátor," psal obdivně jeden z fandů, jiný poněkud divoce zauvažoval, že by se Jágr mohl střetnout s Karlosem Vémolou.

Pro připomenutí: Kladno hraje nejbližší zápas v neděli s Boleslaví.

Jaromír Jágr před zádušní mší za Karla Gotta

Petr Hloušek, Právo