Líbánky skončily, uvědomuje si kouč Sparty. Absence Kvapila může být delší. A co Neuvirth?

„Sedm výher je sice skvělá věc, ale ne všechny naše výkony byly kvalitní. Snad v každém utkání jsme měli pasáže, kdy jsme vypadli z tempa. Musíme být konzistentnější a celých šedesát minut se držet herního plánu, ať o tři góly vedeme, nebo prohráváme," soudí Krupp.

Hlavně v defenzivě Pražané tápou, o čemž svědčí průměr více než tří obdržených gólů na zápas. „Fanoušci si gólové přestřelky určitě užívají, já ale rozhodně ne. Přece nemůžu být spokojený, že Plzni a Liberci dáme patnáct gólů a stejně získáme jen tři body místo šesti. Nemusíte být trenér ani analytik, abyste věděli, že je něco špatně. Naposledy dáme pět gólů Litvínovu a stejně to stačí jen na dva body. Není to ale jen chyba obránců," tvrdí Krupp.

Trenér Uwe Krupp (vpravo) a jeho asistent Jaroslav Nedvěd na střídačce Sparty.

Dalibor Glück, ČTK

Průběžné čtvrté místo nepřeceňuje. „V minulé sezoně jsme ještě na začátku listopadu byli první a jak to pak dopadlo," připomíná konec už v předkole play off a konečnou 10. příčku.

Teď má výrazně posílená Sparta mnohem větší ambice. „Necítím se ale kvůli tomu pod větším tlakem. Minulou sezonu jsem poznával tým i soutěž, teď to beru tak, jako kdyby líbánky skončily. Je třeba makat. Jsem ambiciózní a nechci být kolem desátého místa. Pokud někteří hráči s tím jsou spokojení, nemají tady co pohledávat," říká rázně 54letý trenér, který se stále musí obejít bez útočníka Kvapila, který si hned v prvním kole s Plzní utrhnul prsní sval, a beka Piskáčka, jenž v témže duelu utrpěl otřes mozku. I kvůli tomu Sparta minimálně do listopadové reprezentační přestávky angažovala zkušeného slovenského beka Jurčinu.

„Kvapil měl být mimo hru dva měsíce, klidně ale může chybět ještě o měsíc déle. Jde o dost specifické zranění, na které nejsme v hokeji příliš zvyklí," posteskl si Krupp.

Ještě hůř je na tom útočník Přibyl, jenž kvůli dlouhodobým potížím s kolenem hrál naposledy před 31 měsíci. „Sice už bruslí, ale musí ještě překonat spoustu věcí, aby byl schopný návratu. Není to otázka týdnů, ale měsíců," míní bývalý vynikající obránce a vítěz Stanley Cupu.

Tématem prozatím není ani příchod brankáře Neuvirtha, jenž se Spartou trénoval v létě předtím, než kvůli bolavým kyčlím neuspěl na zkoušce v Torontu. „Běhá po doktorech. Když bude chtít, umožníme mu s námi trénovat. Ale nevím, jak je na tom zdravotně," řekl Krupp.