Brankář Haas se vrací z Finska do Mladé Boleslavi

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí brankář Radek Haas, který doposud působil v juniorském týmu Ässät Pori. Devatenáctiletý člen mládežnických reprezentací přichází do Bruslařského klubu v reakci na zranění Jana Růžičky.

"V pondělí se mi Boleslav ozvala, jestli se nechci vrátit. Přiznávám, že jsem neváhal ani minutu. Šance chytat českou extraligu v devatenácti - to se snad ani nedá odmítnout," uvedl Haas na klubovém webu.

Rodák z Vrchlabí už v Mladé Boleslavi působil před odchodem do Finska v roce 2017. Nyní se navíc v jednom týmu potká i se svým otcem, který je ve středočeském klubu trenérem brankářů.

"Na jednu stranu je to těžké. Ať děláte cokoliv, lidi na vás a na tu situaci prostě koukají úplně jinak než na ostatní brankáře. Na druhou stranu je to samozřejmě výhoda, protože na mě vždycky dohlížel a pomáhal. Přiznávám, že teď z toho mám trochu strach. Přece jenom něco jiného je A-tým a něco jiného je třeba dorost. Nechci na to ale teď myslet," uvedl Haas, jenž si v minulé sezoně připsal i tři starty za seniorský tým Ässät.