Gulaš v Brně poprvé v sezoně neskóroval. On je snad mimozemšťan, tvrdí přesto jeho plzeňský parťák

„Že se Milan poprvé v sezoně střelecky neprosadil? Ale přihrál na naši vedoucí trefu. On umí i šance připravovat. Kdybychom je všechny proměnili, byli bychom ještě mnohem výš," tvrdí forvard Západočechů Vojtěch Němec, který je ze spoluhráčova raketového vstupu do sezony nadšený. „Občas v šatně vtipkujeme, že je Milan snad mimozemšťan. Má neskutečnou fazónu. Prosadí se, i když na něm visí dva hráči. Především díky němu jsme v tabulce nahoře, přestože nám chybí herní lehkost. Občas jsou naše výkony docela utrápené," připouští Němec.

Plzeňskému kapitánovi schvaluje, že odvolal uprostřed závěrečné části Kucserovo vyloučení. „Když Milan cítil, že to faul nebyl, tak to sudím řekl. To už dneska udělá skoro každý," je přesvědčený.

Petr Straka z Plzně (vlevo) a Filip Pyrochta z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Němec lituje, že si jeho mužstvo nevybudovalo v úvodní třetině na brněnském ledě náskok. „Byli jsme v ní jasně lepší. Zahodili jsme ovšem dva samostatné nájezdy. Od druhé třetiny už jsme se moc k ničemu nedostali," uznává. V Brně v minulosti působil a po zápase skandovala téměř plná hala jeho jméno. „To mě samozřejmě potěšilo. Byl to super pocit. Zřejmě jsem v Kometě zanechal nějakou stopu," usmívá se.

O to, že Gulaš až ve svém jedenáctém extraligovém utkání poprvé neskóroval, se nejvíc zasloužil zkušený forvard Komety Tomáš Plekanec. „Trochu jsem se mu věnoval, jsem na takovou roli zvyklý z NHL. Nešlo o to ho osobně bránit, ale kdykoliv se octl u puku, snažili jsme se mu v součinnosti celé pětky ponechat co nejmíň prostoru. Snad se nám to dařilo," domnívá se. „Jsme rádi, že jsme Milana jako první tým zastavili, ale já mu osobně přeju, ať mu to odteď zase padá dál," vzkazuje Gulašovi.

Momentální vedoucí příčku Brna Plekanec nepřeceňuje. „Třemi výhrami v řadě jsme dali zapomenout na debakl se Zlínem, ale pořád jsou v naší hře situace, které lze vyřešit mnohem líp," uvědomuje si. Z toho, že Kometě nejdou přesilovky, nedělá velkou vědu. „Když se vyhrává, tak to není tak podstatné. A bude lepší, když se nám budou dařit v play off, než teď," má Plekanec jasno.

Hráči Brna se radují z gólu proti Plzni. Zleva autor branky Ondřej Němec, Petr Holík, Stanislav Svozil a Lukáš Kucsera.

Václav Šálek, ČTK

Kouč Brna Petr Fiala považuje za klíčový okamžik střetnutí rychlé vyrovnání jeho celku na 1:1 v úvodní třetině. „Zbytek zápasu jsme pak už velmi dobře odpracovali. Dařilo se nám Gulašově elitní formaci hodně znepříjemňovat život. Řekl bych, že jsme plzeňské opory ve druhé třetině i notně otrávili. Tomáš Plekanec na tom má největší zásluhu," je si jistý Fiala, podle něhož podalo jeho mužstvo velice slibný výkon. „Kéž bychom v tom pokračovali," přeje si.

Plzeňský asistent trenéra Jiří Hanzlík chválí svoje mužstvo za skvěle odehranou první třetinu. „Jenže nechápu poté tu velkou proměnu. Brzké vyrovnání s námi bohužel pořádně zamávalo. Druhá ani poslední dvacetiminutovka už nebyly zdaleka podle našich představ. A já jsem přitom přesvědčený, že se daly v Brně nějaké body urvat," smutní Hanzlík.