Gól a navíc ještě Jágr. Každému hráči bych přál takový debut, září boleslavský mladík

Kolik vás to bude v kabině stát?

Dost. Budu muset asi zavolat taťkovi, aby mi půjčil (smích). Ani ve snu se mi o takové premiéře nezdálo. A ani v tom ne. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Dojde mi to až za pár dnů.

Do utkání proti Kladnu jste byl přitom připravený pouze jako sedmý bek.

S klukama jezdím na zápasy, ale nikdy jsem nehrál. Dneska ale Švícko (Martin Ševc) dostal desetiminutový trest a trenér mě zařadil na střídání.

Takže můžete vlastně tak trochu poděkovat i Martinu Ševcovi?

Dalo by se to tak říct. Je to určitě i jeho zásluha, že jsem dostal šanci.

A využil ji parádně. Jak byste popsal svou první extraligovou trefu?

Jenom vím, že jsme tam vlítli a roztočili to. Pak jsem si všiml, že jsme v šesti, protože byla kvůli faulu signalizovaná výhoda. Nalejval jsem puk Stráňovi (Jan Stránský), my střelu takhle trénujeme. Jenže se mu nedařila, takže jsme si to vyměnili, no a proletělo to do brány. Radost byla veliká. Každému hráči bych přál zažít takový debut. Je to něco neuvěřitelného.

Premiéra nakonec skončila vítězně. Navíc jste si zahrál i proti legendárnímu Jaromíru Jágrovi. Jaké to bylo?

Krásná zkušenost hrát proti takovému hráči. V takovém věku je pořád neuvěřitelný na puku, prostě hráč od Pána Boha.

Bavili jste se v kabině před zápasem, jak ho bránit?

O něm se baví asi všude. Probírali jsme ho na mítinku, jak k němu přistupovat, aby se neprosadil. Ale stejně se prosadil. Je jasně vidět, že jeden z nejlepších hokejistů, co tady kdy byl.

Měl jste z něj na ledě respekt?

Snažím se jít do každého soupeře stejně, bez respektu. Ale mimo hokej je to samozřejmě legenda. Co k tomu víc říct.

Je vám sedmnáct let. Kdy poprvé jste uslyšel jméno Jaromír Jágr?

Někdy ve třech, čtyřech letech. Ale že bych si zahrál někdy proti němu, by mě nenapadlo. Už byl starší, koukalo se na něj... Teď proti němu hrát, to je fakt výjimečné.

Nastupujete za juniory, starty máte i za prvoligové Ústí nad Labem. Jak jste prožíval zápasy ze střídačky, když jste jezdil s boleslavským týmem?

Už jenom to, že s klukama vůbec můžu trénovat a být s nimi v kabině, je nepopsatelný. Od malička jsem si přál hrát s nimi v extralize. Když jsem byl malej a díval se na Klepiše, Vondrku, tak jsem si přál, abych si s nimi jednou zahrál v extralize. Byl jsem šťastný, že s nimi můžu jezdit na zápasy a dneska se dostal i na led. (úsměv)