Růžičku oslovil Hradec Králové, jenže mezi trenérskými kandidáty ho má i Litvínov

Po Hradci Králové se o Růžičkovy služby hlásí i Litvínov. Předposlední mužstvo tabulky nejvyšší domácí hokejové soutěže vyhrálo jediné z posledních pěti utkání a po dalším domácím nezdaru vedení Vervy už veřejně oznámilo, že vzhledem k neuspokojivým výsledkům v první čtvrtině základní části velmi intenzivně hledá nového muže na střídačku.

O svého odchovance Růžičku, který dosud na klubové scéně vedl jen Slavii a Chomutov, v Litvínově dost stojí. „Kandidátů máme víc, Růžička mezi ně rozhodně patří a záležet bude na víc faktorech. Chceme přivést trenérskou osobnost, která přinese potřebný impuls a třeba spustíme i hráčské trejdy," řekl dosavadní kouč, ale především šéf klubu Jiří Šlégr, jenž by chtěl, aby Litvínov už v pátek na Kladno přijel s novým koučem a pro sebe už nepočítá ani s rolí asistenta.

Přivítá Jiří Šlégr na litvínovském stadionu ikonu místního klubu?

Petr Horník, Právo

„Potřebujeme větší drajv do brány, víc se o to poprat," naznačuje Šlégr, v čem by měl trenér především prospět. Pokud by nevyšla akce Růžička, v Litvínově mají v rukávu jméno Karel Mlejnek, ale asistent u reprezentace zatím dává přednost práci u prvoligového nováčka v Sokolově, kde působí i jako manažer.

Mountfield ještě váhá

Majitel hradeckého Mountfieldu Miroslav Schön navázal kontakt s Růžičkou už koncem minulého týdne, kdy tvrdil, že si s bývalým reprezentačním trenérem na schůzce velmi porozuměl a dal tím nůž na krk kouči Tomáši Martincovi, jehož osud se zdál být po domácí porážce 5:6 s posledním Zlínem zpečetěn.

„Už před nedělním zápasem o tom všem psaly noviny a na hráčích se ta atmosféra podepsala. Jak moc chtěli uspět, byla přemotivovanost a křeč v naší hře," mínil trenér, ale otevřeně přiznal, že zatím má jistotu práce jen do úterního večera, kdy povede tým do domácí předehrávky 32. kola s lídrem tabulky Třincem.

Trenér Hradce Králové Tomáš Martinec to má nahnuté.

David Taneček, ČTK

Vedení hradeckého klubu každopádně určení velitele střídačky odkládá. „Dresy oblékáme my, musíme se z toho i pro trenéra vyhrabat," řekl kapitán Radek Smoleňák. Otevřeně se za kouče postavili nejen hráči, ale také fanoušci, kteří v kotli roztáhli transparent s výmluvným textem: Martinec = Hradec, Růžička = konec.

„Vnímám tyto postoje, ale taky čekám, co mužstvo předvede v úterý proti Třinci. Třetí domácí porážku v řadě určitě vidět nechci," naznačil Schön.