Na Plekance v Kladně nepískali, po skalpu Rytířů ale čeká tornádo v peněžence

„Bylo hezké, že mě lidi tady přijali bez pískotu, v podstatě vlídně. Přece jen jsem něco na Kladně zažil, naposledy jarní báječné tažení baráží, takže bylo docela zvláštní jít do kabiny hostů, v níž jsem byl naposledy někdy ve čtrnácti. Možná jsem z toho všeho byl i trochu nervózní. Omylem jsem ale během utkání na domácí střídačku nikdy nezamířil," usmíval se Plekanec.

Překvapivě přiznal, že žádnou speciální prémii za skalp Kladna v kabině nevypisoval. „Kluci hulákali, že bych měl platit, asi se tomu nevyhnu a nějaké další tornádo v peněžence přijde," vykládal kladenský odchovanec v brněnských službách, jenž se přece jen trochu obával, jestli jeho letní odchod do Brna nebude v mateřském klubu vnímán jako zrada.

Tomáš Plekanec z Brna během utkání hokejové Tipsport extraligy v Kladně.

Vlastimil Vacek, Právo

„Atmosféra byla vynikající, konečně jsme měli vyprodáno a jen škoda, že jsme se perfektním divákům neodměnili vítězstvím. Vedli jsme 2:0, ale neudrželi jsme tempo," říkal hrající majitel kladenského klubu Jaromír Jágr, jenž má pochopení pro Plekancovo angažmá.

Nezůstala mezi nimi zášť, naopak je pojí přátelství a vzájemný respekt, na němž nic nezměnilo ani předzápasové pošťuchování na Instagramu. „Pleky, těšíme se na tebe, ale sám víš, že u nás nefouká. Že u nás mrzne," psal Jágr před utkáním a k tomu přidal píseň Vítr od Lucie Vondráčkové. Její manželství s Plekancem zkrachovalo, a tak brněnský centr na vtípek reagoval po svém: „Vítr mi sice něco ufouk, ale tebe si pohlídám víc." A pro změnu nahrál někdejší hit z televizní Superstar: Ještě nekončím, já jedu dál....

„Jarda si začal, tak jsem mu to jen bleskově vrátil, ale mezi námi všechno v dobrém," usmál se Plekanec. „Pleky nám v minulé sezoně moc pomohl do extraligy, ale tím bych to zakončil. A že jsme mu ani nezahráli 'Vítr', když byl na trestné lavici? Nechtěli jsme, aby se tu nějak moc rozlítal," tvrdil i Jágr, jenž v zápase asistoval u první branky domácích.

Dvě velké osobnosti českého hokeje se potkaly v Kladně: domácí Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec z Brna.

Vlastimil Vacek, Právo

„S Plekym jsme se moc nepotkávali, hráli jsme na Holíkovu lajnu a ta nás jasně přehrála. Já byl ke konci už děsně unavený," přidal 47letý útočník, jehož ice time šplhal k dvaceti minutám. O deset let mladší centr Komety na tom byl hodně podobně.

Plekanec si vylepšil vzájemnou bilanci

Na kostce se při zápase objevila informace, že Jágr s Plekancem odehráli proti sobě v NHL 32 zápasů, naposledy to bylo v dubnu 2017 v Montrealu. Svou lepší bilanci vítězných duelů v úterý večer nyní už brněnský hráč vylepšil na skóre 18:15. „Jarda se mě ještě před úvodním buly, když nás spolu fotili, ptal, jestli zase budou chodit naše lajny na sebe. Nebyl to úplně plán, rozbila by se tím hra Komety," mínil Plekanec, jenž se před zápasem stihl jen stavit u maminky na kafe.

Tomáš Plekanec z Brna a Jaromír Jágr z Kladna po utkání hokejové Tipsport extraligy.

Vlastimil Vacek, Právo

V hledišti mu ale držela palce i těhotná partnerka, bývalá tenistka Lucie Šafářová. Společně pak odjeli do Prahy, kde přenocovali. Jágr se mezitím vydal do kladenské noci a přemítal nad hrou svého mužstva. „Pro nás je vlastně každý extraligový zápas play off, což ale naše nezkušené hráče hokejově ohromně posouvá. Musíme však pokaždé jet nadoraz, nám play off začalo už před třemi týdny a budeme ho hrát minimálně do začátku března," řekl Jágr.